Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Ostrava chce vystavět unikátní fotbalový stadion

komerční článek
12. 11. 2025 11:41
Ostrava vybrala pro stavbu fotbalového stadionu Nových Bazalů vítězný architektonický návrh.
Foto: komerční článek

Vybraný návrh z pera španělského L35 Arquitectos se od ostatních projektů jednoznačně odlišuje svým tvarem, řešením fasád, materiálovým pojetím i celkovou přiměřeností zpracování. "Vítězný návrh jsme vybrali jednomyslně. Reflektuje zásadní body, které byly pro město nosné. Elegantní architektonické řešení nabízí jednoduchou, kompaktní formu. Respektuje silné poselství místa a je vhodně situován v krajině. Má ambici stát se novou dominantou Ostravy, která nabídne zázemí jak fotbalu, tak laické veřejnosti. Vítězný návrh se zrodil ve studiu s takřka šedesátiletou historií, které má na kontě víc jak 200 realizací na čtyřech kontinentech a jehož multidisciplinární tým čítá přes 200 odborníků. Mezi jeho realizace náleží například rekonstrukce stadionu Santiago Bernabéu nebo projekty stadionů v La Paz a Dubaji," konstatuje primátor statutárního města Jan Dohnal.

Vítězné L35 Arquitectos je urbanistické, architektonické a designové studio se zastoupením v Barceloně, Madridu, Paříži, Miláně, Miami, Mexiku, Bogotě, Santiagu, Istanbulu a Abú Dhabí. V jeho portfoliu nalezneme široké spektrum projektů. Nový fotbalový stadion umožní konání mezinárodních utkání, včetně české fotbalové reprezentace. Objekt obsáhne nejnovější technologie v oblasti udržitelnosti a energetické účinnosti. Stadion nabídne muzeum fotbalového klubu i další služby. V současnosti jsou náklady odhadovány na 2,5 miliardy korun a v dalších stupních projektové přípravy budou zpřesňovány. Kapacita stadionu je zamýšlena v počtu zhruba 19 500 - 20 000 sedících diváků. Další informace https://1url.cz/WJgdD. Video https://1url.cz/kJgdU.

"Kvalitní architektura je pro Ostravu klíčová, proto také vítězný návrh nového stadionu vzešel z architektonické soutěže s mezinárodní účastí. Navrhnout Nové Bazaly pro Ostravu chtěli naši architekti i odborníci z různých koutů světa, celkem se přihlásilo 30 zájemců. Vítězný návrh se vyznačuje silnou identitou a nese jasné a sebevědomé vyjádření směrem k městu s elegantní architektonickou reakcí a jednoduchou, kompaktní formou. Dovolte mi poděkovat všem týmům za jejich odvedenou práci a nasazení při přípravě soutěžních návrhů. Velmi si toho zaujetí pro věc a desítek a desítek hodin práce vážíme. Výsledkem je návrh ikonické stavby v blízkosti centra města, která se stane i turistickým cílem. Chystáme také výstavu soutěžních prací, na kterou se veřejnost může těšit v lednu příštího roku," uzavírá Jan Dohnal, primátor města.

Foto: komerční článek
 
Mohlo by vás zajímat

Nebrečte, posmíval se Ronaldo. Vzápětí mířil pod sprchu, Irové si ho vychutnali

Nebrečte, posmíval se Ronaldo. Vzápětí mířil pod sprchu, Irové si ho vychutnali

Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu
25 fotografií
Právě se děje Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 3 hodinami
Nebrečte, posmíval se Ronaldo. Vzápětí mířil pod sprchu, Irové si ho vychutnali

Nebrečte, posmíval se Ronaldo. Vzápětí mířil pod sprchu, Irové si ho vychutnali

Francouzští fotbalisté po vítězství 4:0 nad Ukrajinou v předposledním kole kvalifikace postoupili na mistrovství světa.
před 4 hodinami

Odstartovala raketa New Glenn s dvěma satelity určenými pro výzkum Marsu

Ze základny na Mysu Canaveral na Floridě ve čtvrtek odstartovala raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose, jenž do vesmíru vynese dva satelity, které se mají podílet na…
Přečíst zprávu
před 4 hodinami
Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček si oddechl, že zahozenou penaltu napravil aspoň jedním vstřeleným gólem.
před 4 hodinami
Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Španělský tenista Carlos Alcaraz porazil na závěr skupiny Jimmyho Connorse na Turnaji mistrů 6:4, 6:1 Itala Lorenza Musettiho.
Aktualizováno před 4 hodinami

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu
Prohlédnout si 25 fotografií
NOOX Living, Brno. "Přestavba stávajících nevyužitých prostor v přízemí bytového domu na tři jednoduché bytové jednotky."
Ateliér, Stříbrná Skalice. "Jde o sympatickou stavbu, která je ve své jednoduchosti velmi výrazná," píše porota.
Aktualizováno před 4 hodinami
Köstl po bídě s nejslabším týmem světa: Negativity kolem reprezentace je poměrně dost

Köstl po bídě s nejslabším týmem světa: Negativity kolem reprezentace je poměrně dost

Český národní tým v přípravném duelu porazil San Marino, aktuálně poslední tým světového žebříčku FIFA, těsně 1:0.
Aktualizováno před 4 hodinami
BBC čelí dalšímu obvinění z úpravy projevu Donalda Trumpa

BBC čelí dalšímu obvinění z úpravy projevu Donalda Trumpa

V pondělí se britská veřejnoprávní stanice omluvila za chybnou editaci dokumentu Panorama.
Další zprávy