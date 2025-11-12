Ostrava chce vystavět unikátní fotbalový stadion

Vybraný návrh z pera španělského L35 Arquitectos se od ostatních projektů jednoznačně odlišuje svým tvarem, řešením fasád, materiálovým pojetím i celkovou přiměřeností zpracování. "Vítězný návrh jsme vybrali jednomyslně. Reflektuje zásadní body, které byly pro město nosné. Elegantní architektonické řešení nabízí jednoduchou, kompaktní formu. Respektuje silné poselství místa a je vhodně situován v krajině. Má ambici stát se novou dominantou Ostravy, která nabídne zázemí jak fotbalu, tak laické veřejnosti. Vítězný návrh se zrodil ve studiu s takřka šedesátiletou historií, které má na kontě víc jak 200 realizací na čtyřech kontinentech a jehož multidisciplinární tým čítá přes 200 odborníků. Mezi jeho realizace náleží například rekonstrukce stadionu Santiago Bernabéu nebo projekty stadionů v La Paz a Dubaji," konstatuje primátor statutárního města Jan Dohnal.
Vítězné L35 Arquitectos je urbanistické, architektonické a designové studio se zastoupením v Barceloně, Madridu, Paříži, Miláně, Miami, Mexiku, Bogotě, Santiagu, Istanbulu a Abú Dhabí. V jeho portfoliu nalezneme široké spektrum projektů. Nový fotbalový stadion umožní konání mezinárodních utkání, včetně české fotbalové reprezentace. Objekt obsáhne nejnovější technologie v oblasti udržitelnosti a energetické účinnosti. Stadion nabídne muzeum fotbalového klubu i další služby. V současnosti jsou náklady odhadovány na 2,5 miliardy korun a v dalších stupních projektové přípravy budou zpřesňovány. Kapacita stadionu je zamýšlena v počtu zhruba 19 500 - 20 000 sedících diváků. Další informace https://1url.cz/WJgdD. Video https://1url.cz/kJgdU.
"Kvalitní architektura je pro Ostravu klíčová, proto také vítězný návrh nového stadionu vzešel z architektonické soutěže s mezinárodní účastí. Navrhnout Nové Bazaly pro Ostravu chtěli naši architekti i odborníci z různých koutů světa, celkem se přihlásilo 30 zájemců. Vítězný návrh se vyznačuje silnou identitou a nese jasné a sebevědomé vyjádření směrem k městu s elegantní architektonickou reakcí a jednoduchou, kompaktní formou. Dovolte mi poděkovat všem týmům za jejich odvedenou práci a nasazení při přípravě soutěžních návrhů. Velmi si toho zaujetí pro věc a desítek a desítek hodin práce vážíme. Výsledkem je návrh ikonické stavby v blízkosti centra města, která se stane i turistickým cílem. Chystáme také výstavu soutěžních prací, na kterou se veřejnost může těšit v lednu příštího roku," uzavírá Jan Dohnal, primátor města.