Opomíjené dluhopisy aneb kde hledat zajímavé zhodnocení i přes pokles sazeb

Čas poklesu úrokových sazeb se nezadržitelně přibližuje a už nyní se to projevuje na úročení spořicích produktů napříč trhem. Je možné z poklesu sazeb něco vytěžit nebo si obrazně řečeno „zafixovat“ současné vysoké úroky, a tím alespoň částečně vzdorovat obrovskému poklesu kupní síly kvůli inflaci? Velkou naději dávají dluhopisové investice, ale začněme pěkně od začátku.

Ten, kdo sází na termínované a spořicí účty, začíná již z měsíce na měsíc svádět boj o desetinky. Pátrání po něčem, co poskytne výnos převyšující inflaci, je stále náročnější. Jisté je, že odměny na spořicích produktech se odvíjí od úrokových sazeb, peníze zde uložené dlouhodobě prohrávají boj s inflací a dochází k jejich znehodnocování. Je to daň za bezpečí, nulovou kolísavost, či pojištění vkladů. Bohužel, kvůli dlouhodobému působení inflace je to daň přehnaně vysoká. Ve světě investování ale existují strategie, kterým nejenže prostředí klesajících úroků nevadí, ale mohou z něj dokonce vytěžit.

Současná doba končících vysokých úrokových sazeb, a především jejich očekávaný pokles k normálu, vrací do hry dluhopisy, které dnes představují zajímavou investiční příležitost. V dobách, kdy centrální banky srazily úroky k nule a hrozil jejich růst, se investoři dluhopisům z logických důvodů vyhýbali, dnes je ale prostředí opačné, a proto se do nich řada z nich začíná vracet.

Dluhopisy najdete mimo jiné i v našich smíšených fondech. V konzervativnějších řešeních tvoří dokonce základ portfolia, který akcie pouze doplňují. "Cílem našeho portfolio managementu je využít současných atraktivních výnosů na státních i kvalitních firemních dluhopisech a propsat tuto příležitost do výkonnosti podílových fondů pod naší správou. Ostatně ve smíšených fondech, kde se akcie a dluhopisy vzájemně doplňují, máme pod správou necelých 100 miliard korun. A to svědčí o velkém zájmu investorů," komentuje Nicole Krajčovičová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka ČSOB Asset Management.

Dluhopisy mají proti akciím punc konzervativního aktiva. Nicméně v dobách prudkých změn úrokových sazeb se i dluhopisy umějí pořádně rozhýbat. Růst inflace s sebou nese i růst úrokových sazeb, což obecně dluhopisům nepřeje. Obrat nastává, když úrokové sazby dosáhnou svého vrcholu a trh začne očekávat jejich postupný pokles. A to je přesně ten okamžik, ve kterém se nyní nacházíme. Na rozdíl od akcií, jsou dluhopisy více o matematice a méně o emocích. Jednoduše řečeno, normalizace sazeb v podobě jejich poklesu dluhopisovým investicím přeje. Dochází k dodatečným ziskům z jejich přecenění, což se kladně propisuje do výkonnosti dluhopisových podílových fondů. Zatímco u dluhopisů se pokles sazeb projevuje kladně, na spořicích produktech se pokles sazeb téměř okamžitě propisuje do zhoršení budoucího výnosového potenciálu.

Dluhopisové investice tak mohou být zajímavou investiční příležitostí nejen pro dnešní dobu. Samozřejmě už se posouváme do světa investic, kde pracujeme s nutností dopřát investicím dostatek času, setkáme se s kolísáním investované částky a riziky. Inflace se ovšem neptá, a pokud ji chceme alespoň částečně dlouhodobě eliminovat, nabízí dnešní doba rozmanitá řešení jak pro odvážné, tak pro konzervativní investory.

Správce smíšených fondů ČSOB NaMíru Petr Kubec dodává: "Pokles kupní síly za poslední dva roky byl obrovský a přesáhl 30 %. Dlouhodobě porážet inflaci zpravidla dokáží jen akcie, nyní se k nim ale mohou opět přidat i dluhopisy, které za sebou mají několik období ztrát. Z minulých poražených se často stávají budoucí vítězi. Na kombinaci akcií a dluhopisů sázím ve smíšených fondech, které spravuji. Dluhopisová složka smíšených fondů nyní těží z aktuálních vysokých výnosů do splatnosti, které se průběžně propisují do jejich výkonnosti. Jako bonus se ale nabízí ještě možnost posbírat další ‚kladné body‘ z přecenění dluhopisů v momentě, kdy trh usoudí, že už bylo vysokých úroků dost. Díky této ‚dluhopisové matematice‘ si můžeme současné vysoké výnosy v dluhopisových investicích pomyslně zafixovat a získat zajímavý výnos i po dodržení víceletého investičního horizontu, což spořicí účet při poklesu úroků neumožní."

Materiál má pouze informační charakter, nelze vykládat jako investičního poradenství nebo jinou investiční službu, nejde ani o návrh na uzavření smlouvy. Minulé výnosy nebo prognózy očekávané výkonnosti nejsou zárukou výnosů budoucích a nezohledňují poplatky a daně. Podrobné informace o konkrétních investičních nástrojích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací a v prospektu/statutu fondu, dostupných na www.csob.cz, nebo si můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Podílové fondy narozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů. Hodnota investice může kolísat, návratnost není zaručena.