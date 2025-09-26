Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Omoda 9: luxusní SUV s výkonem 536 koní a dojezdem až 1 100 km vstupuje do Česka

před 16 hodinami
Vlajková loď značky Omoda nabízí špičkový výkon, bohatou výbavu a atraktivní akční cenu.
Nový etalon mezi plug-in hybridy

Na český trh dorazila vlajková loď značky Omoda - model Omoda 9 SHS. Luxusní plug-in hybridní SUV spojuje vysoký výkon, prémiovou výbavu a příznivou akční cenu, čímž se stává vážným konkurentem zavedených evropských značek.

Parametry, které zaujmou

Pod kapotou pracuje 1,5litrový přeplňovaný motor v kombinaci se třemi elektromotory. Výsledkem je výkon 536 koní (395 kW) a zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhých 4,9 sekundy.
V čistě elektrickém režimu zvládne Omoda 9 až 145 km na jedno nabití. Díky rychlonabíjení o výkonu 65 kW se baterie dobije z 30 na 80 % za zhruba půl hodiny. Kombinovaný dojezd činí až 1 100 km, což dává vozu velkou univerzálnost pro každodenní i dálkové cestování.

Bohatá výbava bez kompromisů

Omoda 9 se na českém trhu nabízí pouze v jediné, maximálně vybavené variantě. Standardem jsou vyhřívaná a ventilovaná sedadla vpředu i vzadu, přičemž přední sedadla navíc disponují masážní funkcí. Interiér doplňují prémiové materiály, elektricky polohovatelná zadní sedadla a audiosystém s reproduktory integrovanými do hlavových opěrek.

Akční cena a záruka

Pro český trh startuje Omoda 9 s akční cenou 1 199 000 Kč včetně DPH. Součástí nabídky je i nadstandardní záruka 7 let nebo 150 000 km, což patří k nejdelším garancím v automobilovém segmentu.

Strategický význam pro značku

Model Omoda 9 posouvá značku do prémiového segmentu a ukazuje, že čínské automobilky dnes dokáží nabídnout nejen cenovou dostupnost, ale i špičkovou technologii a luxusní výbavu. Pro zákazníky to znamená možnost volby atraktivní alternativy k zavedeným evropským konkurentům.

