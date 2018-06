Ochutnejte degustační menu od michelinského šéfkuchaře!

Rádi bychom Vás pozvali na degustační večeři s michelinským šéfkuchařem Alexem Buitenem a Petrem Kuncem, která se bude konat v krásném prostředí největšího pražského vinařství Salabka. Nenechte si ujít jedinečný večer, kdy přátelé vaří pro přátelé.

Dva šéfkuchaři, čtyři ruce a hromada kreativity.

Speciální menu pouze na jeden večer!

Termín 14.06.2018, čas 18:30. Více informací ZDE.



Program

18:30 welcome drink

19:00 11chodové menu párované s víny

23:00 předpokládaný konec



Menu

amuse bouche

ústřice

mušle

jeseter

makrela

sorbet

zvěřina

hovězí rib eye

pavlova

čokoláda

petit four





Alex Buiten Restaurace AIRrepublic*

AIRrepublic je další přírůstek do rodiny restaurací které spojuje ikona světové gastronomie šéfkuchař Sergio Herman. Restauraci naleznete v holandském přístavu Cadzand-Bad a na starost ji dostal mladý a talentovaný šéfkuchař Alex Buiten. Alex se Sergiem pracuje již 5 let a to převážně v ikonické michelinové restauraci PureC, která stojí hned opodál. Umístění restaurace AIRrepublic již napovídá, že čerstvé ryby a korýši zde hrají hlavní roli, připravené jednoduše tak, abyste mohli vychutnat jejich skutečný potenciál. Jenže jak sám Alex říká; "Když pracujete se Sergiem, tak jednoduché není zase tak úplně jednoduché." AIRrepublic získalo po 8 měsících svoji první michelinskou hvězdu, což potvrzuje fakt, že Sergio si vybral svého šéfkuchaře velmi dobře.

Petr Kunc Restaurace Salabka

Petr nasbíral většinu svých zkušeností prací ve Spojeném království, po boku michelinových šéfkuchařů jako Albert Roux, Tom Aikens, Giorgio Locatelli. Po 7 letech strávených v Anglii našel cestu zpět domů, do České republiky a od května 2016 se plně soustředí na svoje angažmá v restauraci Salabka. Společně se svým týmem tvoří současnou kuchyni s využitím surovin od místních farmářů. Nejoblíbenějšími surovinami jsou sladkovodní ryby a zvěřina. Jaké to je pracovat pro Sergio Hermana si vyzkoušel v průběhu 2 týdenní stáže v PureC. Tam se také poprvé potkal s Alexem a pracovní vztah přerostl v přátelství. Myšlenka na uspořádání společné večeře v Praze následovala okamžitě a byla jen otázka času kdy se bude moci zrealizovat.