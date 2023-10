Objevte slovenská města ze seznamu UNESCO

Překvapí vás podzemními chodbami, dřevěnými kostelíky nebo neviditelným hotelem.

Nezapomenutelná Banská Štiavnica

Uprostřed vyhaslé gigantické sopky ve Štiavnických vrších se nachází půvabná Banská Štiavnica. Díky její bohaté hornické minulosti se jí říká Stříbrné město a do jejích starodávných štol můžete vstoupit i dnes a seznámit se s životem tehdejších horníků. Projděte se po historickém trotuáru - vyvýšeném korzu lemovaném kavárnami a obchůdky. V Banské Štiavnici objevíte i příběh světoznámého fotografa Deža Hoffmanna, který spolupracoval s Hemingwayem a fotografií Beatles pořídil více než leckdo jiný na světě. Za kamennými zdmi posledního renesančního paláce v původním stavu se můžete osvěžit v RUINbaru, jednom z nejoriginálnějších evropských bister. Uprostřed města natrefíte i na Botanickou zahradu se vzácnými dřevinami, mamutími sekvojemi a cedry, které byly vysázeny v 19. století. Nejromantičtější západ slunce zažijete z vrcholu barokní kalvárie.

Středověký Kežmarok

Zachovalé unikátní chrámy, středověké kostely a uličky s kulisou tatranských štítů vás okouzlí v Kežmarku. V jeho 700 let starém historickém centru vám jako první padne do oka výrazný Nový evangelický kostel postavený v 19. století. Hned vedle něj stojí už několik staletí jeden z nejpůsobivějších slovenských celodřevěných chrámů zapsaný na seznam UNESCO. Jeho interiér vám vyrazí dech bohatou barokní výzdobou, mistrovstvím řezbářů, freskami a výmalbou nebe po celém stropě. Traduje se, že má kruhová okna proto, že na jeho stavbě pomáhali švédští námořníci. Postavili ho za necelé tři měsíce a je v něm více než 1 500 míst k sezení. Přímo v srdci Kežmarku objevíte gotickou Baziliku minor a krásnou spišskou renesanční zvonici se zdobenou atikou. Procházka po pěší zóně lemované kavárnami a památnými místy vás přivede ke Kežmarskému hradu z 15. století, jedinému zcela zachovalému hradu na Spiši.

Energické Košice

Metropole východu vás překvapí kombinací historie, živé kultury a moderního umění. Košice se jako první slovenské město ocitly v prestižním klubu Kreativních měst UNESCO. Za uměním, diskusemi nebo koncerty zajděte do bývalé tabákové továrny Tabačky Kulturfabrik a do Kina Úsměv. Široké terasy kaváren na Dominikánském náměstí se o víkendech pravidelně plní hosty, kteří sem přicházejí na vyhlášený brunch. Gotický Dóm sv. Alžběty z roku 1508 je největší katedrálou na Slovensku o rozloze 1 200 metrů čtverečních. Ukrývá nádherné sakrální památky a bohatě zdobené oltáře. V Košicích můžete zažít i netradiční nocleh v některém z tematických pokojů projektu The Invisible Hotel, situovaných v rozmanitých budovách po celém městě.

Další slovenská města ze seznamu UNESCO objevíte na www.slovakia.travel. Čeká tam na vás třeba Levoča se svým renesančním náměstím a nejvyšším dřevěným gotickým oltářem na světě nebo lázeňský Bardejov se vzácnými židovskými památkami.