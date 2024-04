Objednávky během oběda rostou o 170 %. Pauza uprostřed dne nakopává produktivitu.

Zlepšuje obědová pauza produktivitu? Američtí výzkumníci z institutu Tork to jasně potvrdili.

Podle nich až 90 % dotázaných v průzkumu z USA uvedlo, že obědová pauza jim pomáhá vyčistit si hlavu a jsou po ní připraveni se zase plně pustit do práce. Podobný trend je patrný i v Česku. Využít obědovou pauzu naplno pomáhá zaměstnancům rozvoz. Ten získává stále více na oblibě, z těch, co si oběd kupují, ho využívá 20 % jedlíků.

Působí to možná protichůdně, ale pracovní pauzy opravdu vedou k lepšímu soustředění a posilují duševní i fyzické zdraví. Zaměstnanci se během nich zvednou od pracovního stolu, odlepí oči od monitoru a mohou se projít, protáhnout si tělo nebo se jen pobavit s kolegy v kuchyňce. To všechno vede k tomu, že si hlava na chvíli odpočine a člověk se pak může s čerstvými myšlenkami pustit zase do práce.

Nejdůležitější je v tomto ohledu ta přestávka na oběd. Podle dat z foodora během obědové pauzy vzroste počet objednávek u Čechů 170 procent oproti průměru pracovního dne. "Ať se řadíte spíš mezi krabičkáře, nebo si chcete vychutnat oběd z oblíbené restaurace, foodora BUSINESS umí obojí. Zaměstnanci dostanou na svůj účet v aplikaci foodora paušál a mohou si celý měsíc v rámci limitu objednávat, na co mají zrovna chuť," říká Filip Kroupa, šéf sekce B2B a služby foodora BUSINESS.

Češi chtějí větší výběr obědů. Pomoci jim s tím může rozvoz

Obědové pauzy jsou podle Tork Institutu důležité také proto, že posilují pocit, že si zaměstnavatel svých pracovníků váží a respektuje jejich čas na odpočinek. Ve studii to uvedlo 81 procent dotázaných.

Kvalitu obědové pauzy ovlivňuje významně i výběr jídla. "Je to důležitá část pracovního dne. Umí ho zpříjemnit, ale taky pěkně otrávit, pokud máte na výběr ze tří, čtyř restaurací, které točí obědová meníčka stále dokola. Z našeho průzkumu mezi českými zaměstnanci vyšlo, že si 60 % z dotázaných přeje více možností při výběru oběda. S tím jím může pomoci foodora BUSINESS, která na pár kliknutí umožňuje přístup až k 5 935 partnerským restauracím po celém Česku. Vybere si opravdu každý," říká Filip Kroupa z foodora BUSINESS.

Rozvoz oceňují zaměstnanci kvůli úspoře času a pohodlí

Dovoz jídla až do kanceláře si u Čechů získává oblibu. Nejvíc kvůli úspoře času (70 % dotázaných) a pohodlí (64 %), které jim přináší. "Zaměstnanci nebo office manažeři s foodora BUSINESS mohou zařídit i nákup nebo třeba bednu prosecca na firemní oslavu. Právě kvůli tomu obliba rychlého doručení tak roste. A hlavně rozvoz šetří čas, takže se nemusíte stresovat v kuchyni a máte čas na odpočinek po práci. Office manažeři ocení možnost přeobjednávky a jednoduchý systém pro reporting a kontrolu výdajů, pro zaměstnance máme speciální slevy, či dopravu zdarma z vybraných restaurací," říká Filip Kroupa z foodora.