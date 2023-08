Období radikální technologické transformace úspěšně překlenou jen nejsilnější firmy

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

České společnosti s nejvyšší přidanou hodnotu ocení Cena německého hospodářství.

Již tři desetiletí je obchod s Německem tahounem českého zahraničního obchodu. Rozsáhlé investice německých firem v 90. letech byly jakýmsi "rozjezdem", přispěly k modernizaci transformující se ekonomiky a vytvořily statisíce pracovních míst. V jaké situaci se nacházíme teď?

Nyní stojíme před největším transformačním úkolem od pádu komunistického centrálně plánovaného hospodářství a jeho úspěšné přeměny na sociálně tržní ekonomiku. Jde o udržení a rozšíření konkurenceschopnosti našeho hospodářského modelu založeného na volném trhu. Více než kdy jindy se přitom musí řešit udržitelnost s ohledem na přírodní zdroje. Zároveň je nutné odolávat protekcionistickým tendencím i tlaku autoritářských, strategicky a technologicky nastupujících ekonomických modelů, které už nejsou založeny na volném trhu. To je dilema, z něhož musí evropská ekonomika najít cestu ven.

Co tedy firmy nyní nejvíce potřebují k tomu, aby byly nadále úspěšné?

Aby se firmy se situací vypořádaly, cíleně se musí stát flexibilnější. Politika by však neměla současnou nejistotu lehkomyslně zvyšovat, měla by nabídnout stabilní rámcové podmínky. Slavíme 30 let vnitřního trhu EU, jehož úspěch je založen na čtyřech svobodách: volném pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob. Tyto svobody se musí i nadále zachovat a chránit. Bez jednotného trhu bychom nemohli psát česko-německý příběh úspěchu. Poznali jsme také, že se během jediného dne mohou zcela změnit rámcové podmínky pro naše firmy. Dnes už v podstatě neexistuje jistota při plánování, odpovědí je tedy flexibilita a maximální agilnost.

Jaké by tedy měly být následující kroky v tomto období geopolitických změn?

Je na čase spojit všechna vlákna, současně a v reálném čase synchronizovat všechna témata. Musíme uchopit věc jako celek, strategicky a bez příkras. K tomu potřebujeme nový trend k vytváření klastrů celých průmyslových odvětví, a to i napříč hranicemi. V tom také vidím do budoucna úkol nás jakožto Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Pro toto plánování přivedeme k jednomu stolu velké, střední i malé agilní členské firmy.

Jakými tématy se budete přednostně zabývat?

Prioritu mají výzkum a vývoj, digitalizace, efektivita a udržitelnost. Tato témata jsou také soutěžními kategoriemi prvního ročníku Ceny německého hospodářství. Ta oceňuje české firmy, které vytvářejí vysokou přidanou hodnotu právě ve prospěch transformace hospodářství. Vítěze ve třech kategoriích Energetická efektivita, Digitalizace a inovace a Udržitelný rozvoj lidských zdrojů vyhlásíme 14. 11., nicméně hlásit se firmy mohou do 15. 9. pod tímto odkazem. Účast je zdarma, firmy mohou jenom získat.