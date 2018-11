O investiční šperky je v Česku stále větší zájem

Podle statistik klenotnictví ALO diamonds si investiční šperky pořizuje každý čtvrtý zákazník, který nakupuje klenoty. Stále více lidí si totiž uvědomuje, že pořízení investičních či rodinných klenotů není jen výsadou multimilionářů.

Obliba investičních klenotů v Česku v posledních letech stoupá. "Podle našeho meziročního srovnání zaznamenaly nejvyšší růst prodeje šperky v cenovém rozmezí 150 až 200 tisíc korun, a to o výrazných 54 %," uvádí Alojz Ryšavý, klenotník a majitel největšího českého klenotnictví ALO diamonds.

Investice na desetiletí

Investiční šperky nejčastěji kombinují zlato se vzácnými drahými kameny. Nejžádanějšími jsou přírodní bílé a barevné diamanty. Oblíbené jsou ale také smaragdy, rubíny, tanzanity či safíry. Jejich hodnota dlouhodobě roste. Cena přírodních bílých diamantů se za posledních 10 let zvýšila o 60 %. Hodnota vzácných růžových diamantů vzrostla podle Fancy Color Diamond Indexu za 8 let dokonce o 180 %, žlutých diamantů o 90 % a hodnota modrých o 70 %. "Přírodně barevné diamanty stoupají na ceně a s jistotou lze říci, že jejich hodnota bude růst i nadále," říká Alojz Ryšavý. Jde tedy o vhodnou investici. Především u diamantů je ale nutné myslet na to, že jsou vhodné pro uložení finančních prostředků na desetiletí či generace. Vedle rizikovějších akcií a podílových fondů nebo nemovitostí vyžadujících údržbu, mohou být klenoty s drahokamy výhodným doplňkem investičního portfolia.

Drahokam musí mít certifikát

Při investicích do šperků s drahými kameny hraje hlavní roli celková kvalita. Tu u drahokamů určují čtyři základní parametry nazývané jako 4C - carat (váha), color (barva), clarity (čistota) a cut (brus). Roli hraje i nadčasový design šperku. Zároveň musí každý větší diamant disponovat mezinárodně uznávaným certifikátem. "Kvalitní šperk je nejen výhodnou investicí, ale i skvělým darem u příležitosti významných výročí, ukončení studia nebo narození dítěte," dodává Alojz Ryšavý.