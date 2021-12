Nové trendy v automatizaci: roboti i digitální dvojče ve výrobě

V brandýském závodě Continentalu dobře vědí, že auta již nemusí sloužit jen k přemístění z bodu A do bodu B. Během jízdy můžete pohodlně ovládat interaktivní displeje, nebo si dokonce nakoupit pomocí hlasového asistenta. S vývojem je potřeba měnit také výrobu, proto se tým Smart Automation věnuje digitalizaci a automatizaci linek, která se propisuje celým výrobním procesem.

Co všechno má tento tým na starosti? A jak výroba plně digitálních interaktivních displejů vlastně probíhá?

Tým odborníků na chytrou automatizaci například řeší projektování výrobních linek ve virtuální realitě tak, aby nedocházelo ke kolizím robotických ramen. Hledají i možnosti pro ušetření nákladů na provoz linky.

Robotičtí pomocníci

S efektivní výrobou moderních displejů pomáhají v Brandýse nejen předem naprogramovaní roboti, ale také coboti - kooperativní roboti. Díky nim je efektivita výroby mnohem vyšší a zároveň umějí spolupracovat přímo s operátory, aniž by byli v kleci. Oproti tomu roboti a robotické systémy pracují zcela samostatně.

Jaké jsou mezi další rozdíly? Především v typu vykonávané práce, životnosti a ceně. Zatímco levnější coboti vydrží v provozu asi sedm let, jejich kolegové v naprogramovaných robotických systémech mohou s výrobou pomáhat až dvacet let. Coboti většinou pomáhají s jednoduššími úkoly, jako je třeba přenos výrobků mezi jednotlivými kroky ve výrobě. Obecně jsou menší, mají menší nosnost a oproti průmyslovým robotům také přesnost. Využívají se na jiný typ práce, kde vzniká potřeba ulehčit lidskému operátorovi linky v monotónní či neergonomické činnosti.

V současnosti v Brandýse zavádějí také sedmiosé robotické systémy, které mohou pomoci s komplexnějšími aplikacemi napříč celou výrobou. Jeden takový robot dokáže nahradit až tři klasické industriální roboty právě díky přidané sedmé ose. V blízké době tedy budou výrobní linky často fungovat s menším počtem výrobního personálu, kteří budou pouze dohlížet na to, jestli všechny robotické systémy dělají svoji práci. S tím se pojí také zvyšování vzdělání zaměstnanců.

Digitální dvojče

Dalším pomocníkem pro výrobní linku a halu budoucnosti je tzv. digitální dvojče, tedy přesná kopie výrobní linky ve virtuálním prostředí. V simulaci se mohou rovnou připravovat programy pro ovládání robotů nebo PLC logiku, lze tam důkladně nové programy testovat a teprve pak je nahrát do fyzické výrobní linky. V praxi to může znamenat, že se pomocí chytrých brýlí dostanete do virtuálního prostředí výrobní linky a procházíte si ji jako v realitě.

Výhody spočívají například v tom, že v případě plánování nové linky se mohou její funkce dodavatelům, ale i odběratelům prezentovat ještě předtím, než je fyzicky v provozu. Je možné v ní odhalit různá úskalí či nedokonalosti a předejít tak prodlevám při stavbě nebo úpravě reálné linky. Díky tomu ušetří nejen peníze, ale i prostor.

Digitální výrobní závod

Kromě nových technologií ve výrobě se digitalizace propisuje i do administrativy. Vzniklo proto speciální oddělení Digital Factory, které všechny procesy plánuje a propojuje. V Continentalu jde třeba o interně vyvinutý systém pro testování zaměstnanců na covid-19. Efektivním pomocníkem se stala také aplikace na plánování směn nebo rezervační systém pro parkovací místa v areálu.

Výsledkem digitalizace by mělo být snížení administrativy, časová úspora při zpracování dat, zefektivnění procesů, zlepšení kvality výrobků, zjednodušení řízení výroby celého závodu a do budoucna i celého výrobního řetězce. Což již nyní přináší mimo jiné i značné finanční úspory.

Continental Automotive Czech Republic v Brandýse nad Labem vyrábí autorádia, multimediální systémy a jejich přední displeje, palubní přístroje, ovládací panely klimatizací, telematiku, eCall systémy a také řídicí jednotky palivových systémů. Mezi zákazníky firmy patří největší světové automobilky, s jejími výrobky se můžete setkat ve vozech po celém světě.

Čím dál větší

Díky efektivnímu fungování a vynikající kvalitě produktů má brandýský Continental u svých odběratelů stále větší úspěch. Nedávno firma ve svém areálu zahájila stavbu dvou nových hal, čímž pokračuje v rozšiřování výrobních kapacit započatém už loni. Dnes tu pracuje asi dva a půl tisíce lidí a celý areál patří mezi největší závody Continentalu na výrobu elektroniky na světě.

Ruku v ruce s tím jde poptávka po nových zaměstnancích. Firma hledá zejména ty

s elektrotechnickým vzděláním a na další technické pozice. Díky spolupráci s technickými univerzitami tu najde uplatnění řada talentovaných studentů.