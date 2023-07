Nová evropská regulace bude pro uživatele Seznam.cz přínosem

Seznam.cz

Uživatelé smartphonů a počítačů si budou moci snadno vybrat poskytovatele klíčových služeb.

Regulace digitálních služeb pod názvem Digital Markets Act (DMA) začala platit v listopadu 2022. Jejím úkolem je regulovat velké poskytovatele internetových služeb a umožnit prosazení na trhu i pro menší a střední firmy. Z nové regulace budou těžit i zákazníci Seznam.cz, jak v rozhovoru popisuje Jaroslav Souček, který má v Seznamu na starosti distribuci.

Co vlastně zmíněný Digital Markets Act (DMA) znamená?

Tato legislativa má za úkol narovnat digitální prostředí, tedy udělat ho férovějším. Umožnit menším a středně velkým hráčům, aby mohli férově bojovat o své uživatele a služby proti monopolním poskytovatelům těchto služeb.

Kdo jsou zmiňovaní monopolní poskytovatelé služeb?

Evropská komise definuje takzvané strážce služeb. Ti mají vazby na nejdůležitější služby, které na internetu konzumujeme. Týkat se to bude především společností Google a Apple. Dopad bude mít nová legislativa také na Microsoft, Metu (Facebook) a v některých případech i na společnost Amazon.

Jak se nová legislativa dotkne běžných uživatelů?

Jako příklad můžeme použít mobilní platformu Android. Zde si při aktivaci nového přístroje vybíráme na takzvané výběrové obrazovce, jaké chceme používat poskytovatele vyhledávání. Tento výběr se s novou legislativou dostane na další platformy včetně stolních počítačů. Ale zatím není jasné, zdali se to bude týkat pouze nových zařízení nebo se k tomu dostanou i uživatelé starších přístrojů, například při zásadní aktualizaci systému. Nyní se také řeší, jak bude výběrová obrazovka vypadat a podle jakých pravidel se do ní budou nominovat jednotliví poskytovatelé. Jak se například budou řadit.

Účastní se i Seznam.cz nějak aktivně na tvorbě pravidel této legislativy?

Ano, účastní se. Evropská legislativa vznikla, byla odsouhlasena a vstoupila v platnost. Ale chybí takzvaná prováděcí část, která by říkala, jak budou konkrétní věci exekuované a za jakých podmínek. Jsme v kontaktu s Evropskou komisí, abychom v tomto ohledu vyjádřili svůj názor.

Budou tyto změny přínosné i pro Seznam.cz?

Výběr poskytovatele se nebude vztahovat jen na vyhledávání, ale i na další takzvané klíčové služby. Mezi ně patří prohlížeč, messengery, mapy nebo hlasový asistent. Pro uživatele to může znamenat víc odklikávání na výběrové obrazovce, pro nás to pak znamená férovější přístup do těchto operačních systémů. Vzhledem k našemu tržnímu podílu budeme vždy zahrnuti ve volbách. A dostaneme se tak blíže k uživateli.

Řeší legislativa i případná porušení nařízení?

Evropská komise má nástroje, jak sledovat, jestli jsou pravidla dodržována či nikoliv. Případné pokuty jsou vysoké i pro ty největší společnosti na trhu. Při prvním porušení jim hrozí pokuta ve výši 10 procent globálního obratu, při opakovaném porušení až 20 procent. A to už jsou opravdu obrovské peníze.