Nová energetika: domácnosti vstupují do světa flexibility a sdílení

Do konce letošního roku bude mít průběhové měření přibližně půl milionu zákazníků, do roku 2030 by jejich počet mohl dosáhnout až 2,3 milionu. Distribuční společnosti instalují chytré elektroměry primárně na odběrná místa s roční spotřebou nad 6 MWh. Průběhové měření dostávají automaticky také domácnosti při instalaci fotovoltaiky, lze jej ale získat i na základě individuální žádosti. Průběhové elektroměry data o spotřebě (případně výrobě) odečítají automaticky po čtvrthodinách, což umožňuje detailní analýzu spotřeby a optimalizaci nákladů.
Domácnosti s vlastní výrobou elektřiny se snaží maximalizovat její využití v místě spotřeby, včetně nabíjení baterií. Přebytečná energie však často proudí do sítě, kde může být obchodována. Využívají se výkupní produkty, případně spoření prostředků za přetoky a jejich využití v době nízké výroby.
Přetoky však představují výzvu pro stabilitu distribuční sítě, zejména v době nízké spotřeby a vysoké výroby. Typicky když v létě přes poledne hodně svítí, fotovoltaiky vyrábějí a v domech není nikdo, kdo by elektřinu spotřeboval. Od loňska se proto rozšiřují možnosti, jak výrobu a spotřebu lépe sladit. Od srpna 2024 je možné elektřinu sdílet - v rámci jednoho objektu (kdy je elektrárna připojena na jednu ze tří fází a některé spotřebiče jsou připojené na ostatních dvou fázích), mezi více nemovitostmi jako je například byt a chata, skupinách nebo ve společenstvích. Nejčastěji jsou ale ve skupině jen dvě odběrná místa. Sdílení musí proběhnout ve stejné čtvrthodině, vyžaduje registraci u Elektroenergetického datového centra (EDC) a případně smluvní zajištění. Ekonomická návratnost sdílení závisí na efektivitě párování výroby a spotřeby i na cenových dohodách.
Vedle sdílení se na trhu objevují rovněž služby zaměřené na flexibilitu, tedy přizpůsobení času výroby či spotřeby potřebám sítě nebo obchodníka s elektřinou. Například ČEZ spustil službu ČEZ FlexiEnergie, která umožňuje obchodníkovi řídit výrobu zákazníkovy fotovoltaiky tak, aby nedocházelo k přetokům v době nízké poptávky. Pro zákazníka je podstatné, že nejdřív je uspokojena potřeba domácnosti, až poté dochází k optimalizaci ze strany obchodníka. Za omezení výroby získává zákazník fixní odměnu. Do flexibility lze zapojit i bateriové uložiště, jehož nabíjení a vybíjení řídí obchodník podle aktuální situace na trhu.
Domácnosti bez vlastní výroby mohou využít chytré měření k optimalizaci spotřeby nebo ke sdílení. Spotové produkty, které dodavatelé musí od loňska nabízet, umožňují nakupovat elektřinu za ceny odvozené od velkoobchodního trhu. Ty se mění během dne a mohou být výrazně nižší - ale i několikanásobně vyšší. Nevýhodou je nutnost sledovat ceny den předem. Pro běžnou domácnost je taková míra volatility obtížně zvládnutelná.
Alternativu nabízí ČEZ prostřednictvím Dynamického tarifu, který kombinuje výhody proměnlivých cen s předvídatelností. Ceny jsou známy na měsíce dopředu, zákazník se může naučit spotřebovávat v levnějších pásmech, typicky v noci nebo přes poledne. Produkt zároveň chrání před extrémními výkyvy. Snížení ceny může dosáhnout až 50 %, zatímco maximální navýšení je omezeno na 25 %. ČEZ navíc umožňuje roční testování bez rizika. Zákazník každý měsíc dostává informaci, zda se mu daří šetřit. Případnou úsporu po zkušební době dostane zákazník na účet, nedoplatek jde za společností ČEZ, zákazník nic nedoplácí. Pokud se zákazníkovi tarif s proměnlivou cenou vyplatí, společnost mu nabídne už finální produkt.
V zahraničí jsou takové tarify velice oblíbené, příkladem může být Skandinávie, a konkrétně pak Norsko, kde je využívá 97 % domácností. Důvodem je, že Norové jsou na špici Evropy ve využívání elektromobilů a elektřinu využívají hojně i k vytápění domovů.
Od října se otevře možnost zapojit do flexibility také domácnosti bez fotovoltaiky. Stačí pořídit baterii, kterou lze nabíjet v době nízkých cen a nově i vybíjet zpět do sítě. A v případě výpadku elektřiny pak mít zálohu pro chod domácnosti. Akumulací bez fotovoltaické elektrárny se rozšiřuje okruh zákazníků, kteří mohou aktivně participovat na trhu s elektřinou.