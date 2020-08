Nikdo nemusí strádat

Lidé, kteří si na sebe dokážou vydělat, to mají v mnoha ohledech snazší než ti druzí, ti, jejichž údělem bývá nejednou třeba i třít bídu s nouzí.

Do finančních nesnází se nejednou může dostat každý z nás. Není snad nikoho, kdo by si mohl být jist tím, že jeho se podobný problém nemůže týkat, že on už má navěky vystaráno. Jenže pokud se už někdo do podobných potíží dostane, nemůže se omezit na suché konstatování toho, že zkrátka nebude momentálně za nic platit, protože nemá čím. Jsou jisté výdaje, které nesnesou odkladu, jež nelze zaplatit teprve někdy v budoucnu, až si onen jedinec na vše zase vydělá.

A v takové chvíli nezbývá nic jiného než si vzít půjčku. Protože tou lze zaplatit to, co nepočká, díky ní nemusí člověk ani hladovět, ani riskovat, že skončí kvůli nezaplacenému nájmu na ulici, že mu odstřihnou elektřinu, nebude mít co na sebe a tak podobně.

Půjčka je tedy skvělá věc. To však jedině v případě, že ji dotyčnému strádajícímu člověku někdo poskytne. A to rozhodně není samozřejmostí. Protože ten, kdo půjčuje, chce záruky, že se se svými penězi zase shledá, a tak si klade podmínky. Jimž nejednou není zrovna snadné vyhovět. Ale vyhovět se jim musí, protože bez jejich splnění se nikdo peněz nedočká.

A co když někdo nemůže vyhovět a bankovní půjčka je mu z toho důvodu odepřena? Někomu takovému logicky nezbývá jiná volba než zkusit štěstí u nebankovních společností. Kde naštěstí naděje vždycky umírá jako poslední. Protože i kdyby vše selhalo, americká hypotéka bez registru nebo hypotéka bez příjmu k dispozici jsou. Samozřejmě rovněž za předpokladu, že žadatel dokáže splnit požadavky, jež jsou tu na něj kladeny, jež ale nejsou ani zdaleka tak náročné, aby si s nimi mnohý z nás neporadil. I ti nejkomplikovanější ze žadatelů tu mají naději na úspěch, a to nemalou. Samozřejmě za předpokladu, že se mohou za onu půjčku zaručit dáním nemovitosti do zástavy. Díky čemuž se tu dá přimhouřit oko i nad vcelku nízkými příjmy žadatele, i nad jeho ne zrovna dobře vypadajícími registry dlužníků a podobně. A tím jsou nebankovní americké hypotéky nenahraditelné.

A to dává naději mnohým z nás.