Nezatěžujte rodinný rozpočet: Top 5 destinací pro levnou dovolenou

Dovolená, to není jen doba klidu a odpočinku, ale i významná položka v rodinných rozpočtech. Abyste je nemuseli napínat až k prasknutí, přinášíme pět tipů na místa, kde si dovolenou musíte užít a zároveň za ni neutratíte majlant.

Plánujte dovolenou dopředu

Ještě než se dostaneme k těm nejlepším místům pro levnou dovolenou, pár rad úvodem. Abyste neutratili zbytečně moc, plánujte svou cestu dostatečně včas. Pokud si letenky i ubytování objednáte několik měsíců dopředu, můžete ušetřit až 30% z ceny.

Bari

Když se řekne letovisko v Itálii, každého napadne Bibione nebo Rimini. My vás pozveme taktéž k Jaderskému moři, ale o poznání jižněji. Do Bari zdaleka nezavítá každý. Poloha na samém jihu až téměř na patě proslulé italské boty leckoho odradí. Méně turistů ovšem znamená i nižší ceny. Naopak na zajímavosti toto místo netratí. Zdejší architekturu si užijí bezdětné páry a nabídku služeb pro celé rodiny pak ocení i ti, kdo sem do Apulie dorazí i s dětmi. Každý pak musí ocenit místní teplé klima, které je dokonce ještě o něco teplejší než v severnějších částech Jadranu. Teplem a sluncem si tu od května do října můžete být jisti. A od června i tím, že si zaplavete v moři s teplotou přes 20°C.

Alicante

Táhne vás to do Španělska? Jenže Barcelona nebo Mallorca nejsou úplně nejlevnějšími destinacemi. I na pobřeží Středozemního moře ale můžete navštívit přece jen poněkud levnější. Alicante je skvělým výchozím bodem, odkud Španělsko začít objevovat. Toto město si užijí jak páry bez dětí, tak i rodiny. V létě se můžete spolehnout na zaručeně slunečné počasí a po celý rok na vynikající španělskou kuchyni. Paella, mořské plody, gazpacho, tapas nebo churros přijdou vhod před či po lenošení na parádních písečných plážích i po objevování zdejších architektonických skvostů. Spoustu památek ukrývá Staré město, ovšem ta úplně nejstarší shlíží na město z vrchu Benacantil. Hrad Santa Bárbara je starý více než dva tisíce let.

Valencie a Málaga

A ještě jednou Španělsko. Ať už se z Alicante vydáte po pobřeží na severovýchod nebo na jihozápad, dorazíte do jednoho z měst, která by měl v životě navštívit každý milovník této země. Valencii i Málagu spojuje mnohem víc než jen vody Středozemního moře a necelý milion obyvatel každého z těchto měst. Skvělou španělskou kuchyni si samozřejmě užijete i tady, stejně jako slunné podnebí, které Středoevropana potěší snad v kterémkoli ročním období. Po celý rok tak lákají i místní nádherné pláže a spousta atrakcí v okolí.

Ve Valencii lze vedle úchvatných architektonických památek zmínit především proslulé oceánárium a zahradu Turia, na jejímž konci se rozkládá slavná zoologická zahrada zcela bez mříží. V průvodcích ji najdete pod názvem Bioparc Valencia.

To v Málaze vás pozveme za kytičkami. Zdejší botanická zahrada Jardín Botánico-Histórico La Concepción se chlubí více než třemi tisíci druhy rostlin. Nesmíte si nechat ujít ani prohlídku rodného domu Pabla Picassa nebo býčí arénu La Malagueta s více než čtrnácti tisíci místy.

Sicílie

A ještě jednou zpátky na Apeninský poloostrov, tedy tentokrát ještě kousek jižněji. Největší středomořský ostrov totiž ukrývá řadu míst, která stojí za to vidět. A neví to zdaleka každý, takže tradičních turistických cenových přirážek se tu bát nemusíte. I když se to zdá k nevíře, právě tady, pod nejslavnější evropskou sopkou - Etnou pocítíte to pravé dolce vita. Sicílie je totiž perfektní volbou pro ty, kteří by kromě krásných pláží chtěli také poznávat a objevovat vzrušující města a městečka. Palermo, Catania nebo menší Monreale, Cefalú či historické Syrakusy si prostě zamilujete. Takto vypadá až na dřeň vydestilovaná Itálie. A od její barevné reality, na slunci vyzrálých citronů a pomerančů, nadpozemských výhledů a přírodních krás vás dělí jen tříhodinový let.