Nejlevnější kWh je ta, kterou nespotřebujeme

Česká republika se kvůli tlaku na energetickou modernizaci stavebnictví musí připravit na urychlení renovací i výstavby budov tak, aby splnila klimatické cíle EU. Díky dotačním programům, jako je Nová zelená úsporám, je dnes již 40 % novostaveb v Česku vybaveno automatickými žaluziemi či roletami. Výhody chytrého stínění tak využívají nejen domácnosti, ale i tuzemští výrobci. Poptávka podporuje lokální ekonomiku a inovace a vytváří pracovní místa.
Úspory v létě i v zimě
Data mluví jasně. Automatizované venkovní stínění dokáže zásadně ovlivnit energetickou bilanci budovy po celý rok. V horkých měsících žaluzie a rolety snižují teplotu v interiéru v průměru o 4 až 7 °C, což vede k výraznému poklesu potřeby klimatizace až o 70 %. V zimě se naopak postarají o to, aby teplo zůstalo uvnitř, čímž dokážou snížit spotřebu energie na vytápění o 10 až 30 %. Tyto úspory nejsou jen teoretické. Více než pětina českých domácností po instalaci venkovního stínění přímo zaznamenala nižší účty za energie1. "Chytré stínění není jen o pohodlí, ale především o energetické účinnosti. Pokud má Česká republika do roku 2050 splnit své klimatické cíle, musíme vnímat venkovní žaluzie a rolety jako standardní součást modernizace budov a nikoli jen jako luxusní doplněk," říká Jaroslav Zeman, generální ředitel Somfy pro Česko a Slovensko.
Bariéry a příležitosti
Průzkum dále ukazuje, že při rekonstrukcích Češi stále dávají přednost výměně oken (27 %) či zateplení (22 %), zatímco instalaci automatizovaného stínění zvažuje jen 7 %2 vlastníků domů. To do značné míry omezuje potenciál komplexních renovací objektů. Přitom uživatelé po instalaci stínění sami potvrzují benefity: 71 % uvádí vyšší tepelný komfort v létě a 47 % v zimě. Stále však platí, že jen málo domácností spojuje chytré stínění s ochranou klimatu. Snižování uhlíkové stopy nicméně patří mezi jeho největší přínosy.
Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujeme.
Ukazuje se, že opravdových a dlouhodobých úspor nelze dosáhnout jen zateplením fasády nebo výměnou oken. Právě kombinace kvalitní izolace, moderní výplně otvorů a inteligentního venkovního stínění umožňuje snížit spotřebu energií a zároveň pomáhá omezit uhlíkovou stopu budov. Díky tomu se z komfortního doplňku stává strategické řešení, které je klíčem k udržitelné a energeticky efektivní budoucnosti Česka.
1 data podle výzkumu společností Somfy ve spolupráci s poradenskou firmou Carbone 4
2 data převzata z výzkumu společnosti ASM