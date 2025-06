Nejlepší mobilní klimatizace 2025 podle Vzdušín.cz: Spolehlivé řešení pro horké dny

Horko vás letos nezaskočí, vybrali jsme mobilní klimatizace, které vás zaručeně ochladí.

Letní vedra si neberou servítky. Že nechcete doma snášet horko a dusno? Pak pro vás bude mobilní klimatizace skvělým řešením. Žádné vrtání, žádná dlouhá instalace - pouze vyvedete hadici pro odvod horkého vzduchu a zapojíte klimatizaci do zásuvky.

Nevíte, jakou vybrat? Ušetřili jsme vám čas a obrátili se na e-shop Vzdušín.cz, který má s klimatizacemi více než 10 let zkušeností.

Výsledkem je seznam TOP 3 nejlepších mobilních klimatizací pro rok 2025, které nabízejí vysoký výkon, tichý chod a spoustu chytrých funkcí.

1. Olimpia Splendid Air Pro 14 HP Wi-Fi: Dokonalá kombinace komfortu a výkonu

Olimpia Splendid Air Pro 14 HP Wi-Fi patří mezi nejvýkonnější mobilní klimatizace na trhu, jelikož dokáže ochladit místnosti až do 46 m². Chytře v sobě kombinuje chladicí výkon 3,5 kW (energetická třída A) a topný výkon 2,9 kW (energetická třída A+). Klimatizaci tedy využijete nejen v létě, ale i k přitápění během chladných jarních a podzimních dnů.

Při běžném využívání určitě oceníte i tišší režim Silent a pohodlné ovládání přes Wi-Fi. Nechybí ani funkce odvlhčování a automatické regulace výkonu. Pokud hledáte všestranného a výkonného pomocníka, Olimpia Splendid Air Pro 14 HP Wi-Fi je sázka na jistotu.

2. Olimpia Splendid Dolceclima 12 Wi-Fi: Zlatá střední cesta

Hledáte cenově dostupnou, výkonnou, kompaktní a zároveň tichou klimatizaci? Pak je pro vás Olimpia Splendid Dolceclima 12 Wi-Fi skvělou volbou. S chladicím výkonem 2,9 kW zvládne bez problémů vychladit místnosti až do 34 m². Navíc spadá do energetické třídy A, takže vám udělá radost nižší spotřebou.

Největší výhodou je rozhodně velký výkon v malém těle a možnost ovládání přes Wi-Fi. Ta vám umožňuje klimatizaci ovládat odkudkoliv - třeba i cestou z práce. Kromě toho je vybavená odvlhčovačem, ventilací a nočním režimem.

3. Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8 MWB: Malá, ale šikovná klimatizace

Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8 MWB se řadí mezi nejkompaktnější klimatizace na trhu, díky čemuž se hodí do všech interiérů. Je vybavená chladicím výkonem 2,1 kW, který si poradí s místnostmi do 26 m². Navíc spadá do energetické třídy A, což opět znamená nižší spotřebu.

Kromě malých rozměrů nabízí také dálkové ovládání, funkci odvlhčování, automatický mód a časovač. Pokud tedy hledáte malého pomocníka pro rychlé chlazení malých prostor, s Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8 MWB nešlápnete vedle.

Vzdušín.cz: Připravte se na léto s profesionály

Ať už hledáte výkonnou klimatizaci do většího bytu, tiché řešení do ložnice nebo kompaktní zařízení do pracovny, nabídka Vzdušín.cz vás nezklame. E-shop všechny dostupné modely pečlivě testuje a do své nabídky přidává pouze ty nejspolehlivější.

Jako autorizovaný prodejce italské značky Olimpia Splendid vám navíc poskytne nejen odborné poradenství a servis, ale také rychlé dodání náhradních dílů a příslušenství. Stačí tedy jen pár kliknutí a vaše pohodové léto může začít.