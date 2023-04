Nejlepší dermokosmetika na kožní problémy

Každodenní péče o pleť s kožními problémy není jednoduchá. Jednou z hlavních příčin těžko léčitelných nedokonalostí jsou samozřejmě hormonální poruchy. Je však také třeba mít na paměti, že na stav kůže mají obrovský vliv i vnější faktory, jako je nadměrná tvorba kožního mazu, bakterie, špatná strava, potravinové intolerance, stres, stimulanty, užívání některých léků, změna klimatu a další.

Co zvážit při výběru kosmetiky na nedokonalosti?

Při výběru kosmetiky na kožní problémy je třeba věnovat zvláštní pozornost složení. Některé z nich obsahují komedogenní látky, mezi které patří mimo jiné kokosový olej, lanolin, kakaové máslo a avokádový olej. Mycí gel, tonikum a krém jsou základní dermokosmetikou, kterou by měla používat každá majitelka problematické pleti. Péče o takovou pokožku by měla být z velké části založena na používání přípravků s antibakteriálními a hydratačními vlastnostmi. Na rozdíl od zažitého názoru by se mastná pleť neměla příliš vysušovat přípravky na bázi etylalkoholu. Tyto druhy kosmetiky poškozují ochrannou bariéru epidermis, což následně vede ke zvýšení produkce kožního mazu, a tím k zintenzivnění kožních změn. Skvělým řešením je výběr kosmetiky bohaté na kyselinu laktobionovou, která působí nejen bakteriostaticky, ale také mírní záněty.

Lupénka nebude mít šanci

Dermokosmetika na lupénku tlumí příznaky onemocnění a pečuje o stav pokožky. Je důležitým prvkem každodenní péče o pokožku s lupénkou a odstraňuje problematické kožní léze. Důležité je používat přípravky, které nedráždí a nevysušují pokožku. Proto byste měli volit přírodní přípravky na lupénku, obsahující velké množství účinných látek rostlinného původu. Protože takové přípravky mají širší účinek, zaměřují se na zpomalování postupu onemocnění a na zklidnění podráždění pokožky.

Dermokosmetika na lupénku musí být jemná a pokud možno správně zvolená a s přírodním složení. Pokožka lidí trpících lupénkou je podrážděná a citlivá, proto je tak důležité používat přípravky, které se postarají o její správný stav, aniž by způsobovaly další podráždění. Obzvláště důležitá je vhodná péče o pokožku s lupénkou při použití přírodní kosmetiky, aby byl průběh onemocnění co nejméně omezující a nepříjemný.

Když pokožka svědí a pálí

Atopická dermatitida se vyznačuje silným svěděním, suchostí a podrážděním kůže. Kůže zčervená, tváře se výrazně lesknou a na ohybech rukou a nohou se objevují ložiska. Jde o příznaky, které mohou výrazně snížit kvalitu každodenního života, proto se kromě vhodného přístupu k ochraně pokožky těla vyplatí sáhnout po prostředcích, které projevy atopické dermatitidy zklidní, jako jsou krémy, šampony a masti. U atopické dermatitidy byste se měli zaměřit na hydratační dermokosmetiku a změkčující prostředky, tedy tukové látky, jejichž úkolem je obnovovat lipidovou bariéru pokožky. Jejich pravidelné používání zadržuje vodu v pokožce a zabraňuje jejímu vysoušení. Jsme přesvědčeni, že každý si v nabídce naší drogerie najde produkt, který mu vyhovuje. Navštivte nás, rádi Vám pomůžeme s výběrem.