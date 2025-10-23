Nečekané štěstí na čerpací stanici: výhra přes 41 milionů korun ve Sportce

Výhra přišla ve chvíli, kdy by ji sám výherce nečekal. Muž ze Středočeského kraje sází Sportku už od svých dvaceti let, většinou na oblíbené čerpací stanici cestou z práce. Tentokrát ale zastavil jinde - a právě tam se štěstí usmálo. Plný tiket mu přinesl výhru 41 292 457 korun, což je třetí nejvyšší výhra Sazky letošního roku.
Když si tiket kontroloval, nejdřív si myslel, že vyhrál 41 tisíc. Až pak si všiml tří nul navíc. "Hergot!" byla jeho první reakce. Na převzetí výhry dorazil s dcerou, která tiket po cestě hlídala jako poklad - pevně ho držela v kabelce, protože, jak poznamenala, "člověk nikdy neví".
Stejná čísla, jiná pumpa
Sází už dlouhá desetiletí a drží se stále stejné kombinace čísel, které pro něj mají osobní význam. Zbytek doplňuje náhodně. Dosud nejvíc vyhrál 29 tisíc korun, teď ale přišel životní skok - přes 41 milionů.
I když je výhra obrovská, výherce zůstává nohama na zemi. "Ještě nějakou dobu budu pracovat, pak už půjdu na zasloužený odpočinek," říká. A dodává, že sázení si nenechá ujít ani po výhře - Sportka k jeho životu prostě patří.
Plány i malé radosti
Nové auto, oprava střechy stodoly a fotovoltaika - to jsou první plány, které si chce splnit. Oslavu chystá v rodinném duchu, "dobrý oběd nebo večeře to jistí". O výhře zatím ví jen dcera, brzy se to dozví i nejbližší rodina.
Dcera dodává, že si občas ráda koupí i stírací losy, hlavně o Vánocích - malý rituál, který prý v jejich rodině přináší radost i napětí.
Štěstí se děje každý týden
Letos už se díky Sazce, která je součástí mezinárodní skupiny Allwyn, stalo milionáři více než 485 sázejících. Ti si mezi sebou rozdělili na výhrách přes 1,3 miliardy korun. Příběhy některých z nich si můžete přečíst na blogu Sazka svět. A kdo ví - třeba právě další zastávka na čerpací stanici změní život k lepšímu i vám.
A pokud si chcete zkusit své štěstí, tiket Sportky si můžete koupit online nebo na jednom z více než 7 800 prodejních míst Sazky po celé republice.