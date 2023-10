Náš obchodní model odolá i recesím, říká Martin Pech z vývojářské společnosti Upgates

Ekonomika v posledních letech čelí dvěma náročným krizím v krátkém časovém intervalu, což je situace, která se jen těžko hledá v historii.

Firmy se proto musely přizpůsobit a výrazně změnit své podnikatelské strategie. Některé společnosti však stavěly svůj obchodní model už od začátku tak, aby odolal podobným ekonomickým výkyvům. Jednou z nich je i ostravská společnost Upgates.

Vývojáři z Ostravy mají už 13 let jeden cíl - chtějí nabízet nejvyspělejší platformu pro pronájem e-shopu, která bude vyhovovat jak drobným podnikatelům, tak velkým firmám. Na první pohled jde o obchodní plán, který by měl fungovat. "Nejprve je potřeba říct, že jsme si vybrali obor, konkrétně e-commerce, která pouze s menším loňským výkyvem už několik let stabilně roste. Pro změnu nákupního chování se toho v Česku a na Slovensku, kde také působíme, udělalo za posledních 15 let mnoho. E-commerce, přesněji prodej a nakupování přes internet, je už natolik silné, že dnes se už bez něj neobejde většina firem, a to jak maloobchodních, tak i velkoobchodních," hodnotí rozhodnutí společnosti Martin Pech, obchodní ředitel společnosti Upgates.

Jenže e-commerce samotná ještě nezajistí firmám úspěšný chod po desítky let. Tím byla pro ostravskou společnost volba obchodního modelu, s nímž podnikají od samotného začátku. Neprodávají totiž svůj software, ale pronajímají ho. S tímto modelem se můžeme také setkat pod zkratkou SaaS (Software as a Service), jež často využívají také startupy. V případě Upgates jde konkrétně o pronájem řešení pro majitele e-shopů, s nímž si vytvoří a provozují svůj internetový obchod. Majitel e-shopu tak ušetří nemalé částky za vývoj a programování svého obchodu, přičemž platí pouze pronájem za již hotového řešení.

Kombinace silného odvětví online nakupování a pronájmu řešení pro majitele e-shopů dala Upgates možnost rychle rozvíjet svůj produkt, aniž by museli řešit existenční problémy. Dnes už společnost pronajímá své řešení více než 1500 majitelům e-shopů, což jí dává dostatečnou odolnost vůči ekonomickým výkyvům, které mohou nastat. Aktuální situaci navíc vnímá Martin Pech velmi pozitivně: "Náš obchodní model neustále nabírá na síle. Nejen, že s časem získáváme další nové zákazníky, ale ti stávající s námi tzv. rostou. Jejich e-shopům se daří jak po obchodní stránce, tak i s rozšiřováním sortimentu, z čehož následně těžíme i my."

Je jasné, že i vývojářská společnost Upgates si musela projít od úplných začátků a své zákazníky získávala postupně. Dnes se mohou pyšnit pozicí dvojky na trhu v pronájmu řešení pro e-shopy. "Nyní je naše řešení natolik komplexní a přitom uživatelsky jednoduché, že si jej může pronajmout e-shopy o téměř jakékoliv velikosti. V Upgates jsme přesvědčení, že pronájem e-shopů bude na poli e-commerce hrát ještě větší roli než doposud," uzavírá Martin Pech.