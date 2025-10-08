Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

NanoCzech 2025: Potkejte v Liberci špičky českých a světových nanotechnologií

před 18 hodinami
Nanotechnologie už nejsou jen teorií. Šetří zdroje i chrání životní prostředí.
Jak je využít v praxi, ukáže konference NanoCzech 2025, kterou 20. listopadu pořádají v Liberci Agentura regionálního rozvoje a Liberecký kraj. Do města, které dalo světu průmyslovou výrobu nanovláken, zamíří špičkoví vědci, podnikatelé i diplomaté.

Dopoledne nabídne exkurze do laboratoří Technické univerzity v Liberci a klastru Nanoprogress, své dveře otevřou firmy Elmarco, NanoTech Dynamics nebo VÚTS. Návštěvníci se podívají i na místa, kde nanotechnologie fungují v každodenním provozu, například do ČOV Liberec.

Nejcitovanější vědec i výrobci strojů

Odpolední program se přesune do Vratislavic. Na pódiu centra Desítky vystoupí profesor Martin Pumera, jeden z nejcitovanějších světových vědců, který se věnuje výzkumu nano- a mikrorobotů pro čištění životního prostředí. Novinky představí Elmarco, výrobce zařízení Nanospider určených k produkci nanovláken nebo výzkumná centra liberecké a olomoucké univerzity CXI TUL a CATRIN - RCPTM. 

Chybět nebudou další české a zahraniční osobnosti: Jiří Kůs z Asociace nanotechnologického průmyslu, Luboš Komárek z NanoTechDynamics nebo profesoři Dainius Martuzevicius z Kaunas University of Technology a Yannis Ieropoulos z University of Southampton.

"Nanotechnologie mohou zvednout naši ekonomiku a zviditelnit region ve světě. Chceme ukázat podnikatelům i zahraničním partnerům, že Liberecký kraj je místem, kde už více než dvacet let posouváme hranice tohoto oboru," říká Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

Centrum nanotechnologií pod Ještědem

NanoCzech ukáže nanotechnologie jako obor nabízející řešení pro byznys i veřejný sektor. Liberec chce vyzdvihnout jako centrum specializující se především na aplikace nanovláken a nanočástic pro filtraci vzduchu a vody a sanaci půdy.

"Není to jen konference, ale hlavně příležitost vidět nanotechnologie v praxi. Od laboratoří přes výrobní provozy, kde zlepšují kvalitu vody přímo v našem městě. Nabízíme prostor, kde se potkají vědci, podnikatelé i diplomaté, a kde mohou vzniknout spolupráce s přesahem daleko za hranice regionu," dodává Edvard Kožušník, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje za resort hospodářského a strategického rozvoje.

Inspirace a nové kontakty

NanoCzech je určen všem, kteří hledají nové cesty k inovacím. Kromě exkurzí a odborných přednášek nabídne výstavní část věnovanou nanotechnologickým firmám a prostor pro networking.

Vstupenky jsou v prodeji od září. Zajistěte si tu svou včas - ať vám nic neuteče.

před 5 hodinami
Dosažení dohody je podle Trumpa "velmi blízko". Novinářům v Bílém domě řekl, že na Blízký východ by mohl odjet na konci tohoto týdne.
Aktualizováno před 6 hodinami
Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 6 hodinami
"Toto ocenění je opravdu důkazem síly systému veřejného školství ve Spojených státech, které přijímá lidi jako já," uvedl Omar M. Yaghii.
před 6 hodinami
Lecornu v pondělí podal demisi, Macron ho ale pověřil tím, aby se do středečního večera pokusil navrhnout možné řešení krize.
před 6 hodinami
Osmatřicetiletý Fernando Sabag Montiel byl odsouzen k deseti rokům vězení, jeho tehdejší přítelkyně Brenda Uliarteová dostala trest o dva roky nižší.
před 6 hodinami
ANO chce znovu přepracovat stavební zákon. Máme ho z pětadevadesáti procent napsaný, říká místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.
před 7 hodinami

Kometa schytala v Lize mistrů debakl

Hokejisté Brna prohráli v pátém utkání Ligy mistrů s finským celkem Ilves Tampere 0:5. S lídrem soutěže, který zatím neztratil ani bod, utrpěli první domácí porážku. Čtvrtý gól vítězů dal obránce…
