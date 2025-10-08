NanoCzech 2025: Potkejte v Liberci špičky českých a světových nanotechnologií

Jak je využít v praxi, ukáže konference NanoCzech 2025, kterou 20. listopadu pořádají v Liberci Agentura regionálního rozvoje a Liberecký kraj. Do města, které dalo světu průmyslovou výrobu nanovláken, zamíří špičkoví vědci, podnikatelé i diplomaté.
Dopoledne nabídne exkurze do laboratoří Technické univerzity v Liberci a klastru Nanoprogress, své dveře otevřou firmy Elmarco, NanoTech Dynamics nebo VÚTS. Návštěvníci se podívají i na místa, kde nanotechnologie fungují v každodenním provozu, například do ČOV Liberec.
Nejcitovanější vědec i výrobci strojů
Odpolední program se přesune do Vratislavic. Na pódiu centra Desítky vystoupí profesor Martin Pumera, jeden z nejcitovanějších světových vědců, který se věnuje výzkumu nano- a mikrorobotů pro čištění životního prostředí. Novinky představí Elmarco, výrobce zařízení Nanospider určených k produkci nanovláken nebo výzkumná centra liberecké a olomoucké univerzity CXI TUL a CATRIN - RCPTM.
Chybět nebudou další české a zahraniční osobnosti: Jiří Kůs z Asociace nanotechnologického průmyslu, Luboš Komárek z NanoTechDynamics nebo profesoři Dainius Martuzevicius z Kaunas University of Technology a Yannis Ieropoulos z University of Southampton.
"Nanotechnologie mohou zvednout naši ekonomiku a zviditelnit region ve světě. Chceme ukázat podnikatelům i zahraničním partnerům, že Liberecký kraj je místem, kde už více než dvacet let posouváme hranice tohoto oboru," říká Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.
Centrum nanotechnologií pod Ještědem
NanoCzech ukáže nanotechnologie jako obor nabízející řešení pro byznys i veřejný sektor. Liberec chce vyzdvihnout jako centrum specializující se především na aplikace nanovláken a nanočástic pro filtraci vzduchu a vody a sanaci půdy.
"Není to jen konference, ale hlavně příležitost vidět nanotechnologie v praxi. Od laboratoří přes výrobní provozy, kde zlepšují kvalitu vody přímo v našem městě. Nabízíme prostor, kde se potkají vědci, podnikatelé i diplomaté, a kde mohou vzniknout spolupráce s přesahem daleko za hranice regionu," dodává Edvard Kožušník, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje za resort hospodářského a strategického rozvoje.
Inspirace a nové kontakty
NanoCzech je určen všem, kteří hledají nové cesty k inovacím. Kromě exkurzí a odborných přednášek nabídne výstavní část věnovanou nanotechnologickým firmám a prostor pro networking.
Vstupenky jsou v prodeji od září. Zajistěte si tu svou včas - ať vám nic neuteče.