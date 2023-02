Náklady za energie snížili o desítky tisíc korun ročně

Neodkládat řešení, jak uspořit za energie se vyplatilo. Stavební úpravy nebyly nutné.

Bydlení ve vile se zahradou přineslo mladé čtyřčlenné rodině volnost a nové možnosti, které by si v bytě nemohli dovolit. Starší dům s velkorysou obytnou plochou a bazénem v suterénu vytápěl elektrický kotel z devadesátých let. Po roce bydlení, kdy majitelé obdrželi první vyúčtování za spotřebovanou energii s výrazným nedoplatkem, bylo zapotřebí najít řešení, které tyto provozní náklady do dalších let co nejvíce sníží. Ideálně bez stavebních úprav v domě.

Řešení na míru

Instalováno bylo vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda Daikin Altherma 3 H HT s výkonem 18 kWh. To se stará o vytápění prostorného domu, ohřev vody pro domácnost i ve vnitřním bazénu. Při výběru typu tepelného čerpadla bylo nutné přihlédnout k tomu, že dům je jen částečně zrekonstruovaný, s původním podlahovým vytápěním a s radiátory v prvním patře. V takovém případě je vhodnější právě vysokoteplotní tepelné čerpadlo, které dodává do otopného systému vodu o vyšší teplotě. Tepelné čerpadlo Altherma 3 H HT ohřeje vodu až na 70 °C, a to i při venkovní teplotě −15 °C bez spínání záložního bivalentního (elektrického) ohřevu. Montáž tepelného čerpadla zabrala vzhledem ke složitějšímu napojení na ohřev bazénu dva dny. Běžně však přepojení, a tedy odstávka zdroje tepla, proběhne během jediného dne. Odpadla také počáteční obava majitelů z nutnosti výměny stávajících topných těles či dalších stavebních zásahů. Žádné další úpravy otopné soustavy ani investice do nových rozvodů v domě nebyly potřeba.

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla s integrovaným nerezovým zásobníkem na teplou vodu o objemu 230 l byla umístěna v technické místnosti a venkovní jednotka na přilehlé terase. Celoročně nízká hlučnost venkovní jednotky ji řadí k nejtišším na trhu. V létě je téměř neslyšitelná, ale i v zimním období je provoz tichý a neruší život na terase ani sousedy, což si rodina z vlastní zkušenosti velmi chválí.

Další vyúčtování a reálné úspory

Pořídit si tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 H HT se brzy ukázalo jako správné rozhodnutí. Již v prvním roce provozu spotřeba energie klesla o cca 60 % a výdaje za elektřinu byly nižší o zhruba 100 000 Kč. V loňském roce byly úspory ještě větší. Majitelé díky instalovanému tepelnému čerpadlu a jeho správnému nastavení, ušetřili neuvěřitelných 265 000 Kč (při současných cenách *6,44 Kč za kWh). Návratnost investice původně spočítaná na 4 roky se tak ještě zkrátila na 2 roky.

V případě, že by si majitelé ponechali starý elektrický kotel, platili by při dnešních cenách (*6,44 Kč za kWh) za vytápění neuvěřitelných 386 000 Kč ročně.

* Cena nízkého tarifu zastropované ceny energie bez poplatků za jistič v distribuční oblasti ČEZ 02/2023