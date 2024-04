Na západě Česka se nejlépe podniká v Plzni a Ostrově

Plzeňském kraji se nejlépe podniká v krajském městě, v Karlovarském zase v Ostrově. Vyplývá to z výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v Česku.

Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Ve výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskusi o vývoji zdejšího podnikatelského prostředí. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina Vinci Construction CS, Svaz měst a obcí ČR a Centrum udržitelné budoucnosti.

Plzeň vstřícná k podnikání

Plzeň poskytuje nejlepší podnikatelské prostředí i přístup veřejné správy a stává se zaslouženým vítězem letošního krajského vyhodnocení srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Pokud jde o podnikatelské prostředí, zaznamenává krajské město v rámci regionu vůbec nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel a jejich počet navíc velmi nadprůměrně meziročně stoupá.

Rozvoj podnikání v západočeské metropoli podporuje dobrá dopravní dostupnost. Ve městě myslí na elektromobilitu, alespoň o tom svědčí nejvyšší počet dobíjecích stanic pro elektromobily, přičemž jejich počet je v rámci regionu velmi vysoký i při přepočtu na 100 firem. Pokud jde o přístup veřejné správy, je možné vyzdvihnout nadprůměrné finanční prostředky, které radnice věnuje zejména do oblasti veřejné dopravy a kultury.

"Jsem velmi rád, že Plzeň v rámci kraje získala první místo. Věřím, že bude úspěšná i na celorepublikové úrovni. Děláme pro to maximum nejen v transparentnosti výběrových řízení, ale také v investicích. Máme velmi proinvestiční rozpočet, investujeme zhruba 8,5 miliardy korun v následujících třech letech. Značné finanční prostředky vkládáme také do dopravní infrastruktury," říká primátor Plzně Roman Zarzycký.

Na druhém místě skončily Rokycany, které se v rámci kraje mohou pochlubit zejména nadprůměrným počtem dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Podnikatele potěší v rámci regionu relativní dostatek volných pracovních sil. Radnice vynakládá dostatek finančních prostředků zejména do oblasti sportu. Rovněž vykazuje velmi dobré výsledky v ekonomické oblasti, alespoň to dokládají vůbec nejnižší náklady na dluhovou službu a nejvyšší likvidita.

Bronzový Tachov se může v rámci Plzeňského kraje pochlubit vůbec nejvyšším podílem firem s více než 250 zaměstnanci na celkovém počtu ekonomických subjektů. Město zaznamenává nejvyšší nárůst počtu obyvatel, navíc index stáří, tedy poměr osob nad 65 let ku osobám mladším 15 let, je při srovnání s ostatními velmi nízký, což je příslibem pro rozvoj podnikání i do budoucna.

Nečekané vítězství Ostrova

Ostrovu pomohlo k vítězství například to, že v něm sídlí největší počet firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkový počet ekonomických subjektů. Město v rámci Karlovarského kraje zaznamenává i nejvyšší počet dokončených bytů ku změně počtu obyvatel. Místní radnice věnuje v rámci regionu nadprůměrné finanční prostředky zejména do oblasti sportu a bydlení. Podnikatele potěší v regionu nejnižší koeficient daně z nemovitosti.

"Nečekal jsem, že město Ostrov zvítězí v tak silné konkurenci. Je to vrchol mého rok a půl trvajícího snažení v pozici starosty. Ale za tímto vítězstvím stojí plno lidí, takže za ně děkuji. Doufám, že se město Ostrov bude líbit i nadále a že se příští rok opět umístíme na stupních vítězů. Snažíme se rozvíjet v oblasti bydlení a podnikání. Do Ostrova se stěhují i lidé z Karlových Varů, je to velmi blízko. Jsem opravdu nadšený, že jsem si přijel pro titul," říká starosta Ostrova David Hanakovič.

Stříbrný Sokolov zaznamenává nízký index stáří, tedy poměr mezi lidmi staršími 65 ku lidem mladším 15 let. Podnikatele může potěšit v rámci Karlovarského kraje relativní dostatek volných pracovních sil. Radnice dobře hospodaří, alespoň o tom svědčí v rámci regionu nejnižší náklady na dluhovou službu. Jako nejlepší z pohledu podnikatele byly vyhodnoceny také webové stránky města.

Třetí příčku obsadil Cheb, který se může pochlubit v porovnání s ostatními velmi vysokým nárůstem počtu firem a živnostníků. Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel je v rámci Karlovarského kraje dokonce nejvyšší. Radnice také vykazuje nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích a velmi vysoký podíl dotací na příjmech.