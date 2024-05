Na začátku byla chuť měnit veřejný prostor. Firma mmcité působí celosvětově už 30 let

V roce 1994 vyhráli soutěž na městský mobiliář do Zlína. To byl impuls k založení společnosti mmcité, už tři dekády ji vede a posouvá dopředu David Karásek.

S týmem designérů vytvářejí produkty, které oživí veřejný prostor. Ten se postupně proměňuje. Vzniká velká potřeba po dobře navrženém prostředí, sloužícím všem věkovým kategoriím. Jedním z důvodů je i ten, že v něm trávíme čím dál více volného času. Bavili jsme se s designérem Michaelem Tomalikem o produktech měnících vnímání míst v našem okolí.

Inkluzivní design, hravost, zelené střechy, fotovoltaické panely, to vše jsou témata propisující se do veřejného prostoru. Rychlejší vývoj vnímáme od pádu bývalého režimu a od momentu, kdy se otevřely hranice. Rozvoj západních zemí nám ukázal, jakým směrem se bude ubírat také Česko. "Trávení času ve veřejném prostoru nebylo vždy samozřejmostí. O to víc jsme rádi, že žijeme a tvoříme v éře, která je tomu nakloněná. Hranice mezi veřejným a soukromým se postupně stírají a lidé chtějí trávit v parcích, na promenádách či v oblíbené ulici více volného času," uvádí Michael Tomalik, pod jehož rukama vzniká několik velkých produktových kolekcí i atypických projektů ročně.

Městský mobiliář může být rychlou a kvalitní intervencí v nehostinném městském prostředí. Příkladem je nejnovější modulární multifunkční plocha s názvem Platform a Platform Kupé. "Produkty mmcité jsou na všech kontinentech. Silným trhem je pro nás Severní Amerika, kde se tak zvané parklety používají už léta. San Francisco má například podrobný manuál, jak a kde je využívat, resp. umísťovat. V této oblasti řeší zejména problém s hustou dopravou, taková platforma je často postavena na parkovacím stání. Ubírá místo autům a navrací ho lidem. U nás řešíme několik projektů, které tento produkt zasadí do nevyužívaných zákoutí, ta projdou v budoucnu větší revitalizací, ale dočasně, než se tak stane, zde můžete umístit parklet. Je to taková rychlá intervence," vysvětluje Tomalik.

mmcité vyrábí produkty, které slouží léta a vydrží dlouhodobě i v nepříznivém počasí. Řeší nestandardní požadavky a individuálnosti trhů. "Univerzální přístřešek Ufo je také zajímavým příkladem," uvádí designér. Přístřešek, nebo úkryt, jak jej nazývá výrobce, se usadí nad produkty, které jsou již zasazeny do veřejného prostoru, lavičky, sestavy sezení, parkové stoly. Stává se alternativou ke standardním slunečníkům s centrální nohou. Hlavním rozdílem je jeho stabilita a to, že nepotřebuje každodenní manipulaci.

Dětský městský mobiliář, venkovní učebny či piknikové stoly jsou jen dalšími příklady oživení veřejného prostoru. Díky malým zásahům pociťujeme v každodenním životě velké změny. Zdánlivě si myslíme, že nemůžeme ovlivnit výběr produktů, které se ocitnou v nedalekém parku, společnost mmcité však povzbuzuje obyvatele, aby se toho nebáli. "Spolupracujeme zejména se samosprávami, architekty, developery, ale i distributory na celém světě. Lidé si myslí, že neovlivní to, co vzniká v ulicích. Tyto projekty jsou často financovány z daní, právě proto bychom jim měli věnovat větší pozornost. Názor každého z nás může ovlivnit vývoj měst a utvářet nové možnosti," uzavírá Tomalik.