Na útěku ze země bez budoucnosti: neviditelná migrační krize

Mladá žena prchá z krizí zmítané Venezuely i před násilnickým mužem. Podaří se jí začít znovu?

Johangelis je 23 let a pochází z Venezuely. Se svým partnerem a malým synem se v květnu rozhodla svou rodnou zemi opustit. Přidala se tak k více než 7 milionům lidí, kteří od roku 2013 z Venezuely odešli. Země, která dříve díky bohatým zásobám ropy bývala jednou z nejbohatších v Jižní Americe, se totiž během posledních desetiletí propadla do hluboké ekonomické krize. Lidé nemají přístup k základním službám, na denním pořádku jsou výpadky elektřiny, panuje extrémní nedostatek všeho od potravin po léky. Zboží, které je dostupné, si lidé kvůli hyperinflaci nemohou dovolit. Průměrná měsíční mzda je kolem 20 USD (440 Kč). Když přičteme nedemokratický režim a vysokou míru kriminality i násilí, nelze se divit, že obyvatelé se snaží hledat lepší život jinde. V Jižní Americe tak bez většího zájmu médií i veřejnosti dlouhodobě probíhá jedna z největších migračních vln současnosti.

Cesta venezuelské rodiny byla náročná. Někdy neměli co jíst, přesouvali se autobusy i pěšky, jak se dalo. Původně měli v plánu usadit se v Ekvádoru. Tam v tuto chvíli přebývá dalších 551 000 uprchlíků z Venezuely, do sousedního Peru pak zamířilo více než 1,2 milionu lidí. Hostitelské země se přitom samy potýkají s celou řadou problémů a s přílivem tak velké masy lidí se vypořádávají jen s velkými obtížemi.

Proto je nezbytná pomoc humanitárních organizací. Jednou z nich je i ADRA ČR, která spolu s místními pobočkami a organizací AVSI poskytuje uprchlíkům komplexní humanitární pomoc.

Už tak složitá situace Johangelis se po příchodu do Ekvádoru ještě zhoršila. Její partner se začal projevovat čím dál víc agresivně a situace vyvrcholila hádkou, doprovázenou vyhrožováním a násilím. Mladé ženě se synem se podařilo uprchnout, ale ocitli se zcela bez prostředků. Přespávali v parku, kde se jejich cesta propojila s Adrou. Jedna místní žena si totiž všimla plačící zoufalé matky a přivedla ji na místní pobočku, kde našla Johangelis pomocnou ruku. Právnická organizace jí zajistila lékařskou péči i psychologickou podporu a požádala o ochranná opatření jako je zákaz přiblížení násilníka. Johangelis se také mohla se synem uchýlit na týden do azylového domu. Přes sociální sítě se spojila se svou babičkou žijící v Peru, která jí nabídla, ať se nastěhuje k ní. Týmy ADRA a AVSI pak společně zajistili přesun Johangelis i jejího syna do Peru, kde jsou oba konečně v bezpečí.

Příběh Johangelis končí happy endem. Lidí, kteří museli opustit svou zemi a potřebují pomoc, jsou ale miliony. Díky podpoře z Evropské unie může ADRA a její partneři v Peru a Ekvádoru pomoci 64364 z nich. Zaměřuje se především na nejzranitelnější skupiny v rámci uprchlické komunity: ženy samoživitelky, které pečují o další osoby, seniory, děti a dospívající, oběti násilí, hendikepované či nemocné lidi. Těm všem poskytuje ADRA potravinovou pomoc, podporu v oblasti právní ochrany i zdraví. Pomoci těm, na které se zapomnělo, můžete i vy příspěvkem na humanitární pomoc prostřednictvím portálu Darujme.cz.