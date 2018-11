Myslete na budoucnost – nikdy není brzy začít spořit na důchod

Dnes víme, že do důchodu odejdeme nejpozději v 65 letech. Nikdo nám ale nezaručí, že to bude platit i za pár let. Česká populace stárne, rodí se stále méně dětí a dožíváme se čím dál vyššího věku. Spokojený život v penzi si ale musíme připravit sami. Nespoléhejme příliš ani na stát, ani na partnera či děti. Nic z toho nemusí být samozřejmé.

Penzijní spoření Jednou z možností, jak si naspořit peníze na důchod, je penzijní spoření neboli penzijko. Funguje na podobném principu jako pravidelné investování. Pravidelné měsíční platby, státní příspěvky a příspěvky od zaměstnavatele jsou zhodnocovány ve fondech, které obhospodařuje penzijní společnost. Výběrem strategie spoření, tedy fondů, do kterých budou vaše úspory investovány, ovlivníte i možnou výši zhodnocení uložených prostředků. Na sjednání penzijního spoření není nikdy dost brzy. Jako průměrný Čech strávíte v důchodu čtvrtinu svého života. Další čtvrtinu jako dítě a student. Zbývá tedy polovina života, kdy jste v produktivním věku, a kdy si díky drobné a pravidelné úspoře nebo investování můžete zajistit svou budoucnost. Stát nabízí pomocnou ruku, neodmítejte jí Mezi největší výhody penzijního spoření patří možnost měnit výši měsíčního příspěvku podle životní situace a aktuální výše příjmů. Za uzavření a vedení účtu se neplatí žádné poplatky. Vítaným bonusem jsou státní příspěvky a slevy na daních. U penzijka dosáhnete na minimální státní příspěvek 90 Kč měsíčně již při úložce 300 Kč měsíčně, což je obvykle únosné i pro užší rodinný rozpočet. Navíc není problém podle finanční situace výši příspěvků různě měnit. Někdy lze platit méně nebo třeba na čas přestat úplně a pak zase příspěvky navýšit. Je to bez poplatků za vedení účtu a bez sankcí. Penzijko je ve skutečnosti velmi flexibilní produkt. Dnes už si ho navíc můžete obsluhovat i on-line, tedy kdykoli a kdekoli chcete. Čím více si spoříte, tím více dostanete od státu, maximální částka je až 6 360 Kč ročně. Vaše úspora na daních může být až 3 600 Kč za rok a výše státního příspěvku může ročně dosáhnout až 2 760 Kč. Kdy je ideální začít spořit a kolik Ideální je začít spořit co nejdřív - penzijní spoření mohou rodiče založit dětem hned po narození, v 18 letech si může mladý člověk spoření aspoň s minimální částkou uzavřít sám. Čím dřív si začnete spořit, tím nižší může být měsíční částka. Pokud budou rodiče či prarodiče dítěti spořit od narození s cílem uspořit do jeho 60 let 1,2 milionu Kč, bude stačit ukládat měsíčně částku 300 Kč. Pokud si založí dítě penzijní spoření v dospělosti, například v 19 letech, bude muset pro stejnou sumu peněz spořit měsíčně aspoň 900 Kč. Pokud si založí penzijko až v 45 letech, bude muset spořit 4 700 Kč měsíčně. Modelový příklad počítá s průměrným zhodnocením ve výši 4 % p. a. a vychází z dlouhodobé výkonnosti vyvážených strategií. Skutečné zhodnocení dosažené jednotlivými účastnickými fondy se může lišit. Jak je možné naspořené peníze vybrat Smyslem penzijního spoření je mít dodatečný příjem v důchodu. Své úspory si tak z penzijka můžete vybrat nejdříve po dosažení 60 let. Nejvýhodnější je nechat si vyplácet peníze postupně v pravidelné rentě. Můžete je ale vybrat i všechny najednou. V případě potřeby můžete úspory z penzijka vybrat už po 2 letech. Peníze získáte včetně zhodnocení, avšak bez státních příspěvků.