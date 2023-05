Myslet na zadní vrátka by měl každý, doporučují experti

Broker Consulting

Odkládat část výdělku stranou a budovat finanční polštář by mělo být cílem každého z nás.

Kdy jindy než teď. V době nebývale vysoké inflace, zdražování a velkých nejen ekonomických nejistot, je důležité myslet i do budoucna - na zabezpečení sebe i své rodiny. Nikdo jiný to za nás totiž neudělá. Jak ukázaly poslední roky, alespoň minimální finanční rezerva je zcela zásadní. Zvýšený zájem o zabezpečení a větší péči o vlastní finance vyvolala u Čechů pandemie koronaviru. Loni k tomu vedla vysoká inflace, ale i náhlá vlna zdražování energií. To dokazují i data společnosti Broker Consulting, která zaregistrovala zvýšenou poptávku po investicích a životním pojištění.

Mít své finance pod kontrolou a umět s nimi efektivně hospodařit je jedním z předpokladů pro finanční zdraví jedince i celé jeho rodiny. "Zaplatit režijní náklady je samozřejmě nutností. Udělat si čas od času radost a pořídit si něco, co člověk chce, a ne potřebuje je také důležité. Dobré ale je myslet i do budoucna - na dlouhodobější cíle, na rentu i na vytvoření rezervy pro případ nenadálé situace. Můžete přijít o práci, postihnou vás zdravotní komplikace nebo vám vyhoří dům. Takové případy bohužel nejsou ojedinělé a vyplácí se s nimi raději počítat," říká hlavní analytik společnosti Broker Consulting Martin Novák.

Zabezpečení přináší klid

Finanční plánování a jasná strategie jsou řešením, které rozhodně dává smysl. V současné ekonomicky turbulentní době snad ještě více než kdy jindy. K základním pilířům finančního plánování neodmyslitelně patří ochrana vlastního zdraví a budování finančního majetku. To si Češi začínají velmi dobře uvědomovat. Právě životní pojištění a investiční produkty byly podle dat Broker Consulting tahounem v oblasti finančního plánování. Bohužel až kvůli epidemii COVID-19 si mnozí Češi začali uvědomovat, že životní pojištění není zbytečný luxus, ale naprostý základ.

Životní pojištění je produktem mnohdy na desítky let, který je vhodný jak pro děti, ale zejména pro ty, kteří vstupují na pracovní trh. "V této době je totiž dobré myslet na zajištění při nemoci či úrazu, kdy člověk nemůže pracovat více jak měsíc a může mu tak vypadnou větší část příjmu. "Životní pojištění přináší v takové chvíli klid. Naši klienti oceňují kupříkladu při vážných onemocnění, že se mohou soustředit na léčbu a pojištění jim pokryje výpadek příjmů, aby mohli hradit své závazky - zejména hypotéku." říká Roman Míka, analytik životního pojištění Broker Consulting.

Investovat může každý

Rekordní nárůst byl patrný i u investičních produktů, kdy počet uzavřených investičních smluv stoupl o více než polovinu. A důvod? Jednoznačně ochrana peněz před enormní inflací. I přes tento trend si ale mnoho Čechů stále myslí, že investice nejsou pro ně, jelikož na ně nemají dostatek prostředků navíc. Nechávají tak své peníze ležet na běžných a spořicích účtech nebo termínovaných vkladech, kde ztrácejí na své hodnotě, protože míra inflace je mnohonásobně větší než nižší úrok od banky.

Investovat a postupně si vytvářet finanční rezervu ale může každý. "Například do podílových fondů je možné investovat už od pár stokorun měsíčně. Stačí jen najít vhodný investiční nástroj. S tím mohou pomoci odborníci, kteří se investicím a celkově i finančnímu plánování věnují," radí Tadeáš Chmelíček, investiční analytik ze společnosti, která je jedním z lídrů na zprostředkovatelském trhu v Česku i na Slovensku.

Koupit nemovitost plánuje téměř třetina z nás

Za dobrou investiční příležitost bývá často považována i koupě nemovitosti. Vzhledem k situaci na realitním trhu, vysoké inflaci či nárůstu cen energií však mnoho lidí od záměru pořídit si dům či byt letos na začátku roku ustoupilo. Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Broker Consulting ale nadále 3 z 10 Čechů plánují během pěti let nákup nemovitosti. Podle zmíněných dat o tom uvažují především mladí lidé do 34 let a čistým měsíčním příjmem domácnosti vyšším než 60 tisíc korun. Při nákupu investičního bytu či domu je ale nutné podle Martina Nováka zvážit mnoho proměnných. "Nákup nemovitosti na další pronájem má své výhody, ale jako každá investice i svá rizika." Je nákup výhodný? Najdu vhodného nájemníka? Mám rezervu v případě, že nezaplatí nájem? Na tyto otázky by si měl každý potenciální kupující předem odpovědět.

Nezapomínejte aktualizovat smlouvy

Nejen nově koupenou nemovitost je ale třeba správně pojistit. Ačkoli neživotní pojištění (pojištění nemovitosti, domácnosti, vozidla, cestovní či úrazové pojištění) nepatří k hlavním zájmu toho, co klienti většinou řeší, je rozhodně jeho základním kamenem. "Bez něj můžeme velmi rychle přijít o již vybudovaný finanční polštář, případně nám to, že jsme neměli třeba cestovní pojištění nebo pojištění odpovědnosti, může velmi zkomplikovat vytvoření rezervy do budoucna," dodává Jiří Váchal, hlavní analytik neživotního pojištění z Broker Consulting. Ten doplňuje, že stejně tak jako je důležité mít neživotní pojištění, je dobré pravidelně (ideálně každoročně) smlouvy kontrolovat. Jen tím se dá nejlépe vyhnout riziku podpojištění a nedostatečnému pojistnému krytí.