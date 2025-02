Muž si vsadil pro radost. Na Silvestra vyhrál apartmán v Praze za 20 milionů!

Silvestrovská prémie Eurojackpotu mu přinesla apartmán v Praze. Teď přemýšlí, co s ním dál.

Šel si jen tak vsadit, jak už to párkrát udělal, a pak zjistil, že se stal majitelem luxusního apartmánu v Praze za 20 milionů korun. Neuvěřitelné? Přesně tohle se stalo muži ve středním věku, který si na jedné pražské pobočce Sazky vsadil plný tiket Eurojackpotu.

Sázení bere hlavně jako zábavu. Občas na několik měsíců přestane, jindy má období, kdy si vsadí častěji. Baví ho napětí, které loterie, losy nebo třeba poker přinášejí. Tiket do loterie považuje i za skvělý dárek - s maminkou si jej nadělují třeba k Vánocům. A někdy si vsadí jen proto, že ho k tomu maminka popostrčí. "Občas mi řekne, ať vsadím, tak jdu!" směje se.

Nečekané překvapení

Tentokrát se ale rozhodl sám - prostě si chtěl zkusit štěstí. Vsadil náhodná čísla, ale u prémiové výhry na nich nezáleželo, protože se výherce losuje podle čísla sázenky. O výhře se dozvěděl přes mobilní aplikaci. "Když mi na displeji vyskočilo oznámení, nejdřív jsem si myslel, že je to jen reklama," vzpomíná. A i když už seděl v Sazce při předávání výhry, stále mu to přišlo neuvěřitelné. "Dokud nebudu držet klíče od bytu, pořád budu trochu pochybovat."

Ačkoli tvrdí, že mu výhra život zásadně nezmění, neponechal nic náhodě. Výherní tiket okamžitě uložil do bankovní schránky - nechtěl riskovat jeho ztrátu nebo poškození. O výhře zatím řekl jen mamince a neplánuje to šířit dál. Zato už začíná přemýšlet, co s apartmánem udělá. "Mám ještě čas, ale možná ho rozdělím na dvě menší jednotky a budu je pronajímat," uvažuje. Konečné rozhodnutí padne až po převzetí bytu - to bude i chvíle, kdy si výhru naplno uvědomí.

Práce ho baví, sázet nepřestane

Výhra za 20 milionů korun by mohla leckoho přimět ke změně životního stylu - ale ne jeho. "Na mém přístupu k práci se nic nemění. Mám ji rád, baví mě, a rozhodně v ní zůstanu," říká. Výhru bere spíš jako příjemné vylepšení životního komfortu.

Ani jeho vztah k loteriím se nemění. Pořád je bere hlavně jako zábavu. Občas si vsadí Sportku, Eurojackpot nebo Extra Rentu. Jediné, co ho teď občas napadne, je reagovat na skeptické komentáře na sociálních sítích. "Mám chuť napsat, že výherci opravdu existují! Ale samozřejmě to neudělám, chci zůstat v anonymitě," dodává s úsměvem.

