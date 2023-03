Monumentální obsazení i lahodné operní árie.

Do výběru nejvýraznějších děl prováděných na půlkulatém ročníku národního festivalu lze zařadit tři unikátní projekty: Písně z Gurre Arnolda Schönberga pro všechny milovníky monumentálního symfonického zvuku; galakoncert Gala Belle Époque – Verismo s Pucciniho nebo Mascaniho hudbou plnou emocí za mezinárodního pěveckého obsazení; nebo tradiční koncert hvězd operního nebe.

Smetanova Litomyšl vstupuje do 65. ročníku. Téma Belle Époque reprezentují monumentální díla i recitály. | Foto: František Renza

Na tři sta účinkujících v jednom koncertu…

Za hudbou, která pro svoji náročnost provedení nezaznívá na českých i světových pódiích příliš často, se mohou návštěvníci vypravit hned v neděli 18. června 2023, kdy budou provedeny zvukově obrovské Písně z Gurre rakouského skladatele a hudebního teoretika Arnolda Schönberga. Ačkoliv je tento autor znám především jako skladatel tzv. atonálních děl, Písně z Gurre jsou dočista jinou hudbou. Nabízí pozdní romantický "mahlerovský zvuk", široké melodie, a především velkou porci hudby, která každého posluchače nekompromisně ohromí. Na podiu se představí najednou více než 280 účinkujících a podobnou monumentální oslavu hudby pamatuje Litomyšl naposledy v roce 2016, kdy byla s velkým ohlasem uvedena Symfonie Tisíců Gustava Mahlera, kterého, mimo jiné, Schönberg ve svém mládí jako skladatele obdivoval pro jeho vizionářskou hudbu. Ačkoliv se poté Schönberg s romantickou hudbou rozešel a vytvořil onu známou dodekafonickou řadu, jeho Písně z Gurre představují s trochou nadsázky poslední záchvěv velké hudby pozdního romantismu se všemi jejími specifiky. Mezi sólisty se představí tenorista Michael Weinius, sopranistka Susanne Bernhard, mezzosopranistka Štěpánka Pučálková, tenorista Kevin Conners a barytonisté Yngve Søberg a Dietrich Henschel. Norský rozhlasový orchestr a Symfonický orchestr Českého rozhlasu, stejně jako Český filharmonický sbor Brno a Slovenský filharmonický sbor bude řídit dirigent Petr Popelka, který patří mezi nejvýznamnější dirigenty svojí generace.

Puccini, Mascagni, Leoncavallo, …



Trochu jiný zážitek nabídne galakoncert v úterý 20. června 2023 večer, sestavený z melodií slavných oper nejvýznamnějších skladatelů verismu, totiž z uměleckého směru, který se v sobě snažil zachytit lidský život a realistické lidské osudy o trochu méně pateticky, než to dělali nejvýznamnější romantičtí autoři. Naštěstí, hudba většiny veristů nadále využívá pozdně romantickou hudební řeč, a díky tomu svět získal jedny z největších a nejemotivnějších děl operní historie, kde emoce jsou doslova nahuštěny jako nikdy předtím. Stačí pouze představit některé vybrané autory z programu galakoncertu, aby milovníci opery zpozornili a v mysli se zaposlouchali do drásavé hudby, jež nemá konkurenci: Pietro Mascagni, Giacomo Puccini nebo Ruggero Leoncavallo. V programu se představí sólisté Opery Národního divadla a Státní opery s orchestrem a sborem Státní opery za řízení dirigenta Andrije Jurkevyče. Posluchači se tak budou moci zaposlouchat do hlasů sopranistek Jany Sibery, Petry Šimkové Alvarez a Olgy Busuioc, mezzosopranistky Jany Sýkorové a tenoristů Petra Nekorance, Eduarda Aladréna nebo barytonisty Daniela Čapkoviče.



Italská sopranistka Maria Agresta

K závěru festivalu, v pátek 30. června večer, nabídne jubilejní festivalový program každoroční prémiový koncert Hvězdy operního nebe. Také letos přijíždějí do Litomyšle opravdové mezinárodní hvězdy zářící na nejvýznamnějších světových operních scénách: italská sopranistka Maria Agresta a český tenorista Pavel Černoch. Agresta debutovala na operní scéně v roce 2007 jako Micaela v Bizetově Carmen a každoročně účinkuje na domovských scénách jako La Scala v Miláně nebo La Fenice v Benátkách, stejně jako na pódiích po celém světě. Výběrem zazářila například jako Amalia v Loupežnících v Drážďanech, Elvira v Puritánech v Pařížské opeře, jako Mimì v Bohémě v Metropolitní opeře v New Yorku nebo jako Nedda v Komediantech na Salcburských velikonočních slavnostech společně s Jonasem Kaufmannem. Stejně tak můžeme opěvovat umění zástupce české pěvecké školy, tenoristy Pavla Černocha. Ten se od debutu v Bavorské státní opeře (v roli Števy v Janáčkově Její Pastorkyni) pravidelně objevuje v nejvýznamnějších světových operních domech, v Miláně, Madridu, Vídni, Paříži, Lyonu, Londýně, New Yorku nebo na festivalu v Glyndebourne. Společně okouzlí spojením svých hlasů v nejskvostnějších áriích z oper italských klasiků Giuseppe Verdiho, Ruggera Leoncavalla, Giacoma Pucciniho a Umberta Giordana. Doprovodí je PKF - Prague Philharmonia za řízení dirigenta Jaroslava Kyzlinka.

Smetanova Litomyšl v jedné minutě

Vstupenky a kompletní program Smetanovy Litomyšle představuje web smetanovalitomysl.cz