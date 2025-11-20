Mladí Češi se mění v investory. Generace Z chce finanční svobodu

Vyplývá to z průzkumu společnosti Broker Consulting a agentury Ipsos, který mapoval postoje mladých lidí ve věku 18 až 30 let. Lidé v tomto věku častěji než starší generace investují do dynamických nástrojů, ať už jde o akcie, ETF nebo kryptoměny.
"Je potěšující, že zástupci generace Z chtějí finančně stát na vlastních nohou. A že si nadto vesměs uvědomují, že přehnaná investiční konzervativnost v jejich věku jim nemusí zajistit dostatek prostředků na udržení finanční nezávislosti ve věku pozdějším," komentuje finanční chování mladé generace Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady.
Finanční jistota? Svoboda, příjem a majetek
Pro generaci Z už jistota neznamená jen "mít střechu nad hlavou". Mezi její hlavní pilíře mladí řadí dostatečnou finanční rezervu (62 %), kontrolu nad financemi (51 %) a pravidelný příjem (46 %). Oproti tomu vlastní bydlení jako klíčovou součást jistoty označilo 39 % mladých. Mladí se totiž na nemovitost dívají také jako na nástroj - například pro budoucí výnos nebo flexibilitu. Průzkum ukázal, že každý čtvrtý respondent plánuje koupit investiční byt - a dalších 15 % dokonce uvažuje o investičním domě. To znamená, že téměř čtyřicet procent dotázaných zvažuje nemovitost nikoli pro vlastní bydlení, ale jako prostředek k budování majetku. Tento posun ukazuje, jak silně se proměňuje finanční myšlení Čechů.
"V uplynulých letech jsme opakovaně slyšeli, že mnohé české domácnosti mají jen malou nebo vůbec žádnou finanční rezervu. Z tohoto pohledu se zjištění, že téměř dvě třetiny příslušníků generace Z pokládají finanční rezervu za hlavní pilíř finanční jistoty, jeví jako dobrá zpráva. Ideální by nicméně bylo, kdyby toto číslo bylo blízko stovky, protože vybudování finanční rezervy je naprostý základ správného hospodaření," uvádí k důležitosti finanční rezervy Michal Skořepa, ekonom České spořitelny.
Investice jako cesta k nezávislosti
Z průzkumu vyplynulo, že aktuálně investuje naprostá většina mladých (87 %), přičemž častěji, než generace 45+, sahají po akciích (32 %), ETF (22 %) nebo kryptoměnách (17 %). Oproti tomu starší generace častěji volí penzijní připojištění či penzijní spoření (31 %), někteří z nich využívají také stavební spoření (23 %). Ukázalo se, že spořicí účet zůstává nejpoužívanějším nástrojem napříč oběma generacemi.
"Mladí lidé si čím dál víc uvědomují, že jejich finanční jistota v budoucnu bude záviset hlavně na nich samotných. To, že už v mládí sahají po investicích, ukazuje rostoucí úroveň finanční gramotnosti i odvahu převzít odpovědnost za vlastní budoucnost. Přirozeně je čekají i zkušenosti s kolísáním trhů, ale právě ty formují skutečné investory s dlouhodobým plánem," říká Petr Šimčák, investiční ředitel společnosti Broker Consulting.
V čem se však myšlení obou srovnávaných generací liší, je přístup k volným finančním prostředkům. Zatímco mladí lidé by větší finanční obnos nejraději investovali do fondů, ETF nebo kryptoměn (23 %), starší generace by si peníze nejčastěji odložila jako rezervu (31 %).
Generace mladých investorů přistupuje ke svým financím stále zodpovědněji. Na vlastní úsudek sází pouze 41 % z nich, stále častěji ale využívají moderní investiční aplikace a přibývá i těch, kteří své kroky konzultují s odborníky nebo využívají bankovní produkty. Odborné vedení hraje důležitou roli i u starších investorů - poradenské či bankovní služby zde využívá 44 % respondentů.
"Mladí lidé dnes chtějí mít své finance pod kontrolou. Začínají sami, často přes online platformy, ale velmi rychle zjišťují, že k opravdové jistotě potřebují i rozumět tomu co dělají. Snadná dostupnost investic a jejich zjednodušení může u méně zkušených investorů také často vést k impulzivním rozhodnutím, které v konečném důsledku mohou jít proti smyslu dlouhodobého investování. Proto je pro nás klíčové spojit svět digitální s lidským přístupem. Naším cílem je, aby investování bylo srozumitelné, dostupné a dlouhodobě udržitelné," vysvětluje Petr Čížek, předseda představenstva společnosti Investika.
Vzdělání spíše online
Na otázku, odkud čerpají mladí lidé informace o financích, odpovídali nejčastěji: online články či podcasty (51 %), přátelé (31 %) a odborníci (30 %). Významnou roli hraje u této generace také umělá inteligence, kterou jako zdroj finančního vzdělání, uvedl každý pátý mladý respondent. V těsném závěsu pak zůstali influenceři, které jako zdroj informací uvedlo 21 % z nich.
"Mladí lidé se obecně o oblast investic zajímají více, než starší generace. Jejich velkou výhodou je to, že mají ve svém věku větší přístup k informacím, než tomu bylo dřív a této výhody využívají. Ohromný potenciál přináší umělá inteligence, u které dlouhodobě vidíme vyšší využívanost právě u mladých", uzavírá Michal Straka, analytik společnosti Ipsos.
Z průzkumu dále vyplynulo, že mladí lidé s vysokoškolským vzděláním, vyššími příjmy a pravidelným zájmem o finanční témata investují častěji. Měsíčně ukládají přes 5 000 Kč a aktivně sledují odborný obsah o financích a investování.