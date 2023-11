Mít finančního specialistu se vyplatí stejně jako mít svého zubaře

Broker Consulting

Starost o své zdraví je naprosto přirozenou součástí života. Když nás něco trápí, jdeme k odborníkovi. Stejně tak by to mělo být i u financí. Pro životní a psychickou pohodu je totiž nezbytné mít vedle fyzického zdraví v pořádku i finance. Správná léčba, ale především prevence ušetří mnoho času, starostí i peněz. Otázka proto zní, máte svého finančního specialistu?

Ráno a večer, správná technika čistění, kartáček, pasta, ústní voda, zubní nit a preventivní návštěva u stomatologa ideálně jednou do roka. Co bychom pro zdraví svých zubů neudělali? Tedy alespoň valná většina z nás. Svého zubaře má podle průzkumu Češi a zubaři 8 z 10 respondentů a každý z nás ho podle dat Eurostatu průměrně navštíví 1,6krát v roce. A proč? Pravidelná péče totiž dokáže ušetřit nejen mnoho bolesti a starostí, ale také peněz, které případná léčba může stát. A protože péče o finance je neméně důležitá, obrátit se na odborníka i v této oblasti se vyplatí úplně stejně.

Ztracený čas vám nikdo nevrátí

Pro radu ohledně finančních produktů však za odborníky, tedy finančními specialisty a konzultanty chodí ale oproti návštěvám u zubaře mnohem méně z nás. Stále totiž spoléháme na vlastní "selský rozum", radu od partnera či známého, ale také na vševědoucí internet. Mnoho času pak trávíme právě hledáním vhodného řešení, a ne vždy se k němu - navíc jednoduše - dopracujeme.

Přitom svěřit se do péče někomu, kdo v dané oblasti má ty správné informace a aktuální přehled, má řadu benefitů. Úsporou času to jen začíná. "Vydefinovat pro klienta optimální řešení, finanční plán podle jeho potřeb a preferencí, není samozřejmě jednoduché a bez dobré znalosti a orientace v našem oboru to nelze," říká Richard Haidlmayer, oblastní ředitel Broker Consulting a ředitel obchodního místa OK POINT Plzeň - Prešovská.

Služby na míru

Základní finanční plán si dokáže sestavit každý sám, stejně jako si dokážeme vyčistit zuby ráno a večer. Pokud ale chceme něco více, něco efektivnějšího, zajdeme k odborníkovi na dentální hygienu. Stejně tak, pokud chceme, aby naše finanční plánování bylo účinné, efektivní a odpovídalo přesně našim možnostem a cílům, je vhodné jít za odborníkem, a to ideálně včas. "Možná to bude znít jako klišé, ale čím dříve začne člověk řešit svou finanční nezávislost, tím méně ho bude stát. Čím déle totiž odkládáte nebo opomíjíte finanční plánování, tím těžší je dosáhnout výsledku," upozorňuje Michal Cibulka, metodik finančního plánování společnosti Broker Consulting.

Neexistuje žádný univerzální model finančního plánu. Co tedy funguje známému, rozhodně nebude vhodné pro vás. Právě proto potřebuje dobrý konzultant o svém klientovi vědět co nejvíce. "Na první schůzce musíme každého klienta dobře poznat, vždy zjišťujeme, jaké má příjmy, zda je zaměstnaný či podniká, jaká je jeho rodinná situace a majetkové poměry. Ptáme se na krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle. Zjišťujeme, zda existují nějaká rizika a zda je má klient pokrytá. Třeba ztráta příjmů z důvodu nemoci může být bez vhodného pojištění velmi nepříjemné, pokud má klient závazky, které musí platit," popisuje Radim Štantejský, obchodní ředitel Broker Consulting.

Prevence a pravidelnost jsou základ

Na základě zjištěných informací může finanční specialista klientovi sestavit návrh finančního plánu, který vede k dosažení vytyčených cílů. Ale pozor, finanční plán nikdy nemá finální podobu, je totiž živou záležitostí a je nutné jej pravidelně aktualizovat. "Vždy s klienty řeším, jak často se budeme potkávat. Nad revizí finančního plánu vždy doporučuji to udělat minimálně jednou do roka. Jinak jsem ale s klienty buď já nebo moji spolupracovníci v kontaktu častěji. Minimálně jednou za tři měsíce si například voláme a klienta informujeme o tom, co se aktuálně na finančním trhu děje," říká Štantejský a dodává, že samozřejmě klient může kdykoli zavolat i konzultantovi, ten je tu pro něj vždy na příjmu a připraven mu okamžitě pomoci.

Pravidelný kontakt slouží mimo jiné k budování důvěry mezi konzultantem a klientem. Ta je v tomto vztahu zcela zásadní. Mnohdy se tak stane, že se konzultant s klientem stanou přáteli. Někdy je to ale naopak. Váš kamarád se stane také vaším finančním konzultantem. Tak tomu bylo například u zpěváka Vlastimila Horvátha a jeho manželky Markéty.

Po několika pokusech řešit své finanční záležitosti po vlastní ose se manželé Horváthovi rozhodli obrátit na konzultantku z Broker Consulting. "V minulosti jsme vždy řešili dílčí věci s různými lidmi a nebylo to optimální. Vždy jsme chtěli mít vše zastřešené jedním člověkem a u jedné společnosti. A právě to se nám povedlo," řekl Vlastimil Horvát při natáčení rozhovoru pro Broker Consulting.

Vše pod jednou střechou

Právě komplexnost řešení je to, co mnoho klientů hledá. Nikdo nechce zbytečně obíhat různé instituce a jednu záležitost řešit s několika různými lidmi. "V Broker Consulting máme vše pod jednou střechou a o klienty se postaráme od A do Z. Klient hledá nové bydlení? Není problém! Umíme mu pomoci se vším a nebudeme ho posílat zařizovat si dílčí věci jinam. Naši realitní specialisté mu pomohou najít vhodnou nemovitost, zajistíme financování, najdeme vhodný produkt a vše s klientem dotáhneme do konce. A v další fázi myslíme i na bezpečí. Pomůžeme s vhodným pojištění. Tyto změny pak samozřejmě zaneseme do finančního plánu klienta," uzavírá Radim Štantejský.

Po každé schůzce s finančním specialistou si může být klient jistý, že právě udělal důležitý krok na cestě k vlastní nezávislosti, to finanční, ale i duševní. Navíc pocit bezpečí a jistoty, že je o rodinné finance dobře postaráno, obzvlášť nyní v ekonomicky turbulentní době, je vlastně k nezaplacení.