Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Mezinárodní týden dárcovství plazmy proběhne 6.–10. října po celém světě

před 12 hodinami
Akce připomene roli plazmy v léčbě i poděkuje dárcům, kteří pomáhají zachraňovat životy.
Foto: Komerční sdělení

Od 6. do 10. října proběhne Mezinárodní týden dárcovství plazmy (International Plasma Awareness Week, IPAW). Akce každoročně připomíná zásadní roli plazmy v moderní medicíně a vyjadřuje poděkování dárcům, kteří svými odběry pomáhají zachraňovat životy. Letošní motto "Plazma přináší nové možnosti" zdůrazňuje nejen nezastupitelnost léčiv vyráběných z plazmy, ale i potřebu rozvíjet komunitu kolem dárcovství.

Proč je plazma nenahraditelná

Plazma, tekutá složka krve, je klíčová pro výrobu léčiv pro pacienty s poruchami imunity a srážlivosti, pro léčbu těžkých popálenin i pro každodenní nemocniční péči - od operací a porodů po transplantace. Počet lidí, kteří tato léčiva potřebují, stále roste. Důvodem je mimo jiné rozvoj výzkumu, který přináší nové terapeutické možnosti i širší spektrum diagnóz, jež lze pomocí přípravků z plazmy léčit.

"Jak ukazují výsledky průzkumu, dárcovství krevní plazmy se často setkává s nepochopením. Mezinárodní týden dárcovství krevní plazmy je silným připomenutím toho, jak i jediné darování může někomu změnit život," uvedla Anita Brikman, prezidentka a generální ředitelka Plasma Protein Therapeutics Association. "Je to týden, kdy vyjadřujeme vděk dárcům a zvyšujeme povědomí o klíčové roli, kterou plazma hraje v moderní medicíně," dodala.

"Mezinárodní týden dárcovství krevní plazmy je skvělou příležitostí ukázat důležitost krevní plazmy a léčivých přípravků z ní získávaných a současně i ocenit každého jednoho dárce, který daruje krevní plazmu a tím zachraňuje a zlepšuje lidské životy", říká Milan Malý, předseda Sdružení pro plazmaferézu a European Plasma Alliance.

Foto: Komerční sdělení

Setkání dárců a pacientů

Součástí letošního ročníku bude speciální akce v odběrovém centru v Berlíně, pořádaná ve spolupráci PPTA a GBS/CIDP Foundation International. Dárci zde budou mít možnost setkat se s pacienty, kterým jejich plazma pomohla, a vidět konkrétní dopad svého darování. Pacienti zase budou moci poděkovat osobně. Průběh setkání bude sdílen na sociálních sítích pod hashtagy #IPAW2025 a #PlasmaPowersPossibility.

Jak se stát dárcem

Plazmu mohou darovat zdraví dospělí starší 18 let. Odběry probíhají v certifikovaných centrech a řídí se přísnými bezpečnostními standardy.

Praktické informace i vyhledávač nejbližšího centra naleznete na pptaglobal.org/donate. Více o činnosti asociace i o Mezinárodním týdnu dárcovství plazmy najdete na pptaglobal.org.

 
Mohlo by vás zajímat

Babiš dostal Fialu pod tlak, měl v debatě klíčovou posilu. Komentátoři hodnotí duel

Babiš dostal Fialu pod tlak, měl v debatě klíčovou posilu. Komentátoři hodnotí duel

Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Olomouc začala porážkou, v Konferenční lize nestačila na domácí Fiorentinu

Olomouc začala porážkou, v Konferenční lize nestačila na domácí Fiorentinu

Šulc selhal při penaltě, reprezentačního parťáka v dresu Lyonu zastínil Karabec

Šulc selhal při penaltě, reprezentačního parťáka v dresu Lyonu zastínil Karabec
Právě se děje Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 2 hodinami
Babiš dostal Fialu pod tlak, měl v debatě klíčovou posilu. Komentátoři hodnotí duel

Babiš dostal Fialu pod tlak, měl v debatě klíčovou posilu. Komentátoři hodnotí duel

Co si o průběhu debaty Petra Fialy a Andreje Babiše myslí autoři podcastu Aktuálně.cz Politická šikana Michaela Nováčková a Vratislav Dostál?
Aktualizováno před 2 hodinami
Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Britský premiér Keir Starmer uvedl, že k synagogám po celé zemi jsou nasazovány policejní síly.
před 2 hodinami
Olomouc začala porážkou, v Konferenční lize nestačila na domácí Fiorentinu

Olomouc začala porážkou, v Konferenční lize nestačila na domácí Fiorentinu

Fotbalisté Olomouce prohráli v úvodním duelu Konferenční ligy na hřišti Fiorentiny 0:2. Góly favorita dali Roberto Piccoli a v závěru Cher Ndour.
před 2 hodinami
Šulc selhal při penaltě, reprezentačního parťáka v dresu Lyonu zastínil Karabec

Šulc selhal při penaltě, reprezentačního parťáka v dresu Lyonu zastínil Karabec

Pavel Šulc v Evropské lize v Lyonu neproměnil penaltu, ale jeho tým přesto nad Salcburkem 2:0 vyhrál i díky dvěma asistencím Adama Karabce.
před 2 hodinami
Spartě vyšla generálka na derby náramně. Porazila Shamrock a přivítala zpět Haraslína

Spartě vyšla generálka na derby náramně. Porazila Shamrock a přivítala zpět Haraslína

Fotbalisté Sparty zdolali doma v úvodu ligové fáze Konferenční ligy Shamrock Rovers 4:1. Za Pražany se trefili Sadílek, Suchomel, Sörensen a Haraslín.
před 3 hodinami
Kouče Malmö šokovaly sporné momenty ve prospěch Plzně: Jako by hráli s mužem navíc

Kouče Malmö šokovaly sporné momenty ve prospěch Plzně: Jako by hráli s mužem navíc

Trenér fotbalistů Malmö Anes Mravac po porážce 0:3 v Plzni v utkání druhého kola hlavní fáze Evropské ligy zkritizoval výkon rozhodčích.
Aktualizováno před 3 hodinami
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

ŽIVĚ
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy