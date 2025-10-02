Mezinárodní týden dárcovství plazmy proběhne 6.–10. října po celém světě

Od 6. do 10. října proběhne Mezinárodní týden dárcovství plazmy (International Plasma Awareness Week, IPAW). Akce každoročně připomíná zásadní roli plazmy v moderní medicíně a vyjadřuje poděkování dárcům, kteří svými odběry pomáhají zachraňovat životy. Letošní motto "Plazma přináší nové možnosti" zdůrazňuje nejen nezastupitelnost léčiv vyráběných z plazmy, ale i potřebu rozvíjet komunitu kolem dárcovství.
Proč je plazma nenahraditelná
Plazma, tekutá složka krve, je klíčová pro výrobu léčiv pro pacienty s poruchami imunity a srážlivosti, pro léčbu těžkých popálenin i pro každodenní nemocniční péči - od operací a porodů po transplantace. Počet lidí, kteří tato léčiva potřebují, stále roste. Důvodem je mimo jiné rozvoj výzkumu, který přináší nové terapeutické možnosti i širší spektrum diagnóz, jež lze pomocí přípravků z plazmy léčit.
"Jak ukazují výsledky průzkumu, dárcovství krevní plazmy se často setkává s nepochopením. Mezinárodní týden dárcovství krevní plazmy je silným připomenutím toho, jak i jediné darování může někomu změnit život," uvedla Anita Brikman, prezidentka a generální ředitelka Plasma Protein Therapeutics Association. "Je to týden, kdy vyjadřujeme vděk dárcům a zvyšujeme povědomí o klíčové roli, kterou plazma hraje v moderní medicíně," dodala.
"Mezinárodní týden dárcovství krevní plazmy je skvělou příležitostí ukázat důležitost krevní plazmy a léčivých přípravků z ní získávaných a současně i ocenit každého jednoho dárce, který daruje krevní plazmu a tím zachraňuje a zlepšuje lidské životy", říká Milan Malý, předseda Sdružení pro plazmaferézu a European Plasma Alliance.
Setkání dárců a pacientů
Součástí letošního ročníku bude speciální akce v odběrovém centru v Berlíně, pořádaná ve spolupráci PPTA a GBS/CIDP Foundation International. Dárci zde budou mít možnost setkat se s pacienty, kterým jejich plazma pomohla, a vidět konkrétní dopad svého darování. Pacienti zase budou moci poděkovat osobně. Průběh setkání bude sdílen na sociálních sítích pod hashtagy #IPAW2025 a #PlasmaPowersPossibility.
Jak se stát dárcem
Plazmu mohou darovat zdraví dospělí starší 18 let. Odběry probíhají v certifikovaných centrech a řídí se přísnými bezpečnostními standardy.
Praktické informace i vyhledávač nejbližšího centra naleznete na pptaglobal.org/donate. Více o činnosti asociace i o Mezinárodním týdnu dárcovství plazmy najdete na pptaglobal.org.