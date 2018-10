Máte v Česku peníze u banky, která tu má jen pobočku? Bát se o ně nemusíte

V Česku existuje 22 poboček zahraničních bank z jiných členských států Evropské unie. Najdete tu rakouské, polské, německé, britské, irské, nizozemské, francouzské, belgické, a dokonce i dánské či maďarské banky. Jak je to u nich s pojištěním vkladů a co by se stalo, kdyby některá z nich zkrachovala?

Jaké vklady jsou pojištěny

Možná víte, že pro banky sídlící v České republice platí pojištění všech vkladů v rámci jedné banky až do výše ekvivalentu 100 000 €, a to jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby. Přitom jsou pojištěny vklady na běžných, spořicích či termínovaných účtech, i na stavebním spoření, a to jak na těch, které jsou vedeny v českých korunách, tak na těch v zahraničních měnách. V některých specifických případech tzv. dočasně vysokých zůstatků je tento limit navíc dvojnásobný. Jak je to ale u oněch 22 poboček zahraničních bank? "Jelikož všechny členské státy EU se musí řídit směrnicí 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů, platí základní limit pojištění ve výši 100 000 € bez ohledu na to, zda máte svoje peníze uložené v české, polské, německé, nebo třeba maďarské bance," říká Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu. Jak ale dále upřesňuje: "Základní limit pojištění je stejný, nicméně některá pravidla např. pro lhůtu, dokdy musí být zahájena výplata náhrad po krachu banky, nebo výše a podmínky pojištění zmiňovaných dočasně vysokých zůstatků se mohou lišit podle legislativy dané země, v které má banka sídlo."

Kde jsou vaše vklady pojištěny

Všechny banky se sídlem v České republice a pobočky bank sídlících v zemích mimo EU jsou pojištěny u Garančního systému finančního trhu. Právě tato instituce provádí také výplatu náhrad za vaše vklady v případě, kdy dojde ke krachu banky. V Česku to bylo naposledy předloni u ERB bank. Pobočky zahraničních bank sídlících v zemích EU jsou pojištěny u obdobných institucí, ale ve svých domovských zemích. Na stránkách www.garancnisystem.cz, v sekci Kde je pojištěno si můžete konkrétní instituci dohledat.

Co když zkrachuje zahraniční banka a já mám vklad v její pobočce v Česku?

Ještě před pár lety by to pro vás znamenalo jednat napřímo s příslušnou institucí v zahraničí, kde je vaše banka pojištěna. Dnes už to neplatí. "Aktuálně je díky dohodě evropských zemí situace taková, že i výplatu klientů zahraniční banky v Česku vyřeší český Garanční systém finančního trhu," vysvětluje Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu. "Dobrou zprávou je, že klienty zahraniční banky vyplácíme z peněz, které nám partnerský systém pojištění vkladů zašle. Neutrácí se tak peníze určené na výplatu náhrad za padlé české banky, záložny nebo stavební spořitelny," dodává. Z pohledu zákazníka banky tak vše probíhá naprosto identicky, ať už by řešil výplatu náhrady vkladu od české banky, nebo od pobočky zahraniční banky v Česku.