Mars usiluje o dokonalý arašíd, investuje 5 milionů dolarů do zemědělského výzkumu

Mars patří mezi pět největších odběratelů arašídů na světě a ročně jich nakupuje přes 136 milionů kg pro značky jako SNICKERS a M&M’S. Až 30 % světové úrody arašídů ale zničí škůdci a choroby a jen 1 arašíd ze 100 splní přísná kritéria M&M’S. Mars proto investuje 15 milionů USD do jejich ochrany a výzkumu odolnějších odrůd.
Mars si stanovil jasný cíl: pomoci zastavit ničivé ztráty úrody, které v současnosti způsobují, že se až 30 % arašídů nikdy nedostane z pole na talíř. Díky pětileté investici ve výši 5 milionů dolarů plán podpoří rozvoj pokročilých technologií založených na genomice, které umožní pěstovat odolnější odrůdy arašídů, schopné čelit rostoucímu tlaku škůdců, chorob a nepředvídatelného počasí.
Tento mnohamilionový závazek navazuje na více než deset let trvající výzkum arašídů financovaný společností Mars, který již zahrnoval přibližně 10 milionů dolarů investovaných do řady špičkových vědeckých projektů. Jeden z nich pomohl dosáhnout botanického průlomu, který vědcům unikal po celé generace - zmapování genomu arašídů.
Jako spoluzakladatel iniciativy Peanut Genome Initiative pomohla společnost Mars zmapovat více než 2,5 miliardy párů bází DNA - tedy přibližně tolik, kolik obsahuje lidský genom - a tato data následně zpřístupnila jako open-source pro celý obor. Tento průlomový krok proměnil hledání "dokonalého arašídu" z procesu založeného na odhadech v přesnou genetickou vědu.
"Už dlouho věříme, že Mars může sehrát jedinečnou roli jako motor inovací, a proto přemýšlíme v generačním horizontu a sázíme na vědu, abychom arašídy ochránili," uvedla Amanda Davies, ředitelka pro výzkum a vývoj, nákup a udržitelnost divize Mars Snacking. "Víme, že dokonalý arašíd se neobjeví náhodou. Bude to vyžadovat dlouhodobé investice, vědecké zapálení a odhodlání našich úžasných partnerů, kteří dokážou přetavit potenciál v pokrok - od skleníku až po zemědělské pole. Nakonec, inovace bez realizace zůstává jen představou."
Program Protect the Peanut Plan už přináší první výsledky. Vědci z laboratoře Wild Peanut Lab na Univerzitě v Georgii, dlouhodobí partneři společnosti Mars, vyvinuli odolnější odrůdy arašídů, které dokážou prosperovat i v náročných podmínkách a zvyšují výnosy až o 30 %. Jedna z těchto odrůd, Sempre Verde ("navždy zelená"), se již pěstuje v Brazílii a nevyžaduje žádné fungicidy.
"Pěstovaný arašíd byl výsledkem jedinečné náhody přírody, která se stane jednou za tisíc let - ale nemůžeme spoléhat na to, že se štěstí usměje znovu. Vytvořit odolnější odrůdy arašídů vyžaduje průlomovou vědu, disciplínu a spolupráci," uvedla Dr. Soraya Bertioli, hlavní výzkumná pracovnice z Ústavu rostlinné patologie a genetiky Univerzity v Georgii. "Jednoduše řečeno: naše objevy by nebyly možné bez dlouhodobé podpory společnosti Mars."
Vše je součástí dlouhodobého závazku společnosti Mars v rámci strategie Sustainable in a Generation. Více informací o programu Mars Protect the Peanut Plan naleznete na www.mars.com/protect-the-peanut.