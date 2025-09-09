Mars dosahuje dalšího absolutního snížení skleníkových plynů o 1,9%

Společnost Mars, Incorporated oznamuje další pokrok v plnění svého cíle snižování uhlíkové stopy. Do konce roku 2024 dosáhla společnost Mars dalšího snížení absolutních emisí skleníkových plynů (GHG) o 1,9 % ve srovnání s výchozím rokem 2015, přičemž ve stejném období došlo k nárůstu ekonomického růstu o více než 69 % na přibližně 55 miliard USD ročního obratu.
Poul Weihrauch, generální ředitel společnosti Mars, uvedl: "Těší mě, že i nadále dokážeme oddělovat růst našeho podnikání od naší uhlíkové stopy, a zároveň investujeme do inovací a podporujeme start-upy, které přinášejí nová řešení a průlomové technologie pomáhající firmám čelit výzvám spojeným s odolností. Jde o klíčové oblasti, ve kterých je důležité dosahovat skutečného pokroku."
Velká část rozvoje byla dosažena díky zintenzivnění partnerství v oblasti zemědělství. Probíhá více než 60 projektů ve 29 zemích, jejichž cílem je zlepšit životní podmínky zemědělců a zároveň zvýšit odolnost jejich podnikání a půdy pro další generace. Mezi nejvýznamnější z našich nejnovějších projektů patří:
- Fond pro obživu rodinných farmářů (Livelihoods Fund for Family Farmers, L3F): Do roku 2024 získalo v Severní Sumatře certifikaci RSPO celkem 932 farmářů, 2 031 hektarů přešlo na inovativní zemědělské postupy a 8 000 hektarů lesa bylo chráněno díky ochranářským aktivitám vedeným místními komunitami.
- Udržitelný mléčný plán Moo’ving Dairy Forward (Moo’ving Dairy Forward Sustainable Dairy Plan): Mars se zavázal investovat 47 milionů dolarů během tří let s cílem snížit emise skleníkových plynů ve svém mlékárenském dodavatelském řetězci. Spoluprací s farmáři, dodavateli a vědci Mars přispívá k pozitivním a smysluplným změnám v sektoru mléka a mléčných výrobků.
- Projekt RESTORE: Mars podporuje udržitelné pěstování kakaa a zároveň chrání a obnovuje lesy. Program zvyšuje podíl stromového pokryvu, zakládá správní rady pro krajinu a vytváří nové příležitosti k výdělku pro komunity pěstující kakao.
Aby společnost přispěla k dalšímu pokroku, založila investiční fond Mars Sustainability Investment Fund (MSIF), který je určen na podporu inovací a růstu podniků. Cílem fondu ve výši 250 milionů dolarů je poskytnout kapitál společnostem vyvíjejícím špičková řešení, která se zaměřují na klíčové výzvy v oblasti udržitelnosti v průmyslu.
Projděte si zprávu Mars Sustainable in a Generation Report 2024 a dozvíte se více o tom, jak společnost Mars dodala 3,5 miliardy zdravých jídel, včetně 309 milionů porcí vlákniny a 372 milionů porcí zeleniny, a to vše při současném snížení obsahu sodíku o 5 % (ve srovnání s výchozím rokem 2019), a také o tom, jak společnost Mars změnila život více než 850 000 lidí v celém svém hodnotovém řetězci, nebo o tom, že 64,1 % jejích obalů určených pro spotřebitele je navrženo tak, aby byly opakovaně použitelné, recyklovatelné či kompostovatelné.