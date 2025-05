Manželé Nyklovi: dvě rány osudu a jedno rozhodnutí, které je zachránilo

Příběh Karla a Markéty Nyklových začíná jako jeden z mnoha – mladý manželský pár, čtyřměsíční dcerka a mnoho plánů do budoucna. Vše bylo zalité sluncem, než přišly dvě velké rány, které zamávaly jejich světem. Díky tomu, že si nechali poradit, však obě překážky překonali, aniž by museli čelit velkým finančním potížím. Čím vším si Nyklovi prošli?

Rodina Nyklových - jeden ze šesti příběhů, které sleduje první český dokument o finanční gramotnosti Zlatý plán. Kamera je poprvé zachycuje v rozestavěném domě, na jehož stavbu si manželé vzali hypotéku - zkrátka nic neobvyklého. V dalších záběrech ale zjistíte, že jejich cesta byla trnitá a posetá zádrhely. Nejdřív jim covidová pandemie zhatila sen o zděném domku. To se však zpětně zdá pouze jako drobná komplikace ve srovnání s diagnózou, kterou Markéta obdržela o pár měsíců později.

Rozhodnutí, které jim změnilo život

Krásný zděný dům ve vesničce Baška - přesně takový byl sen manželů Nyklových. A díky nadstandardnímu příjmu Karla, který se živí jako chirurg v ostravské nemocnici, se navíc nezdál nedosažitelný. Dali tedy dohromady projekt, oslovili stavební firmu a začali řešit financování. Markéta měla už z dřívějška kontakt na finančního poradce Partners Lukáše Bakrlíka, a protože dobře věděla, že hypotéka je velké sousto, neváhala a ozvala se mu. Karel se nejdřív zdráhal, bylo mu proti srsti probírat tak citlivé téma s někým cizím. Dnes už ale může s jistotou říct, že je toto rozhodnutí zachránilo.

Lukáš nejprve provedl analýzu, aby zjistil, jaká je výchozí situace manželského páru. Pro úspěšnou spolupráci je nutné s poradcem sdílet příjmy, výdaje, uzavřené smlouvy, rezervy a celkové zajištění rodiny. "Hypotéka je velký závazek. Nemůžu lidem pomáhat se zadlužit, a přitom nezabezpečit jejich příjmy. Pokud nemáte pasivní příjmy, které se vyrovnají pravidelným výdajům, nebo extrémní úspory, je potřeba co nejdříve založit životní pojištění, například pro případ dlouhodobého výpadku příjmu. Tím spíš u chirurga Karla, který zajištuje 90 % financí v domácnosti. Když to jen trochu jde, tak všem doporučuji také tvorbu dalších rezerv," vysvětluje Lukáš Bakrlík.

Vzhledem k dobrým finančním poměrům rodiny a relativně vysoké hypotéce se Nyklovi rozhodli pro uzavření životního pojištění pro všechny tři členy. Na doporučení Lukáše si nechali zřídit i pojištění majetku a dlouhodobé investice do podílových fondů. Současně jim poradil, aby veškeré úspory nevyužili na hypotéku, ale raději si nechali něco do zásoby. "Lukáš si nás naprosto získal. Po čtyřech letech spolupráce vidíme výsledky. Dokáže věci předvídat dopředu, ke všemu přistupuje komplexně. Teď se s ním radíme o každé ‚kravině‘. Zkrátka nám to dává smysl," popisuje Markéta jejich spolupráci.



Všechno šlo jako na drátkách, budoucnost vypadala růžově. Ale pak vypukla covidová pandemie. Ceny materiálů šly prudce nahoru, hypotéky podražily, vše se komplikovalo. To Nyklovy donutilo udělat radikální změny - návrh domu se zmenšil, a namísto zděného přešli k dřevostavbě. Jejich sen se rozplynul. V porovnání s tím, co následovalo, se však tyto problémy zdají být malicherné.

Ze dne na den onkologickou pacientkou

Jednou, když Markéta kojila svou šestiměsíční dceru, si nahmatala v prsu bulku. Někteří příbuzní ji uklidňovali, že jde jen o ucpanou mléčnou žlázu. Lékaři jí však potvrdili agresivní, rychle rostoucí hormonální nádor a dědičný gen BRCA 2. Další vyšetření odhalila rozšíření do uzlin v podpaží. "Byl to šok. V prvních momentech mi bylo nejvíc líto toho, že by mi léčba měla sebrat první rok naší dcery. Hned jsem se rozhodla, že se jejího prvního dortu nějak dožiji a budu se i s léčbou snažit vést co nejnormálnější život. Přestože mi po chemoterapiích bylo hodně špatně, dcerka a štěně ze mě udělaly zřejmě nejakčnější a nejopálenější onkologickou pacientku," vypráví Markéta s úsměvem.



Kdyby bývala s návštěvou Mama centra otálela, po půl roce už by se nemoc rozšířila do dalších uzlin a pravděpodobně i kostí. I tak ale prodělala půlroční chemoterapii, dvě operace, ozařování, biologickou léčbu a aktuálně podstupuje hormonální terapii. Přestože zůstává pozitivní, přiznává, že je to občas dost náročné. "Tělo se změnilo, nemám půlku prsa, kvůli zastavení hormonů jsem v přechodu, nemohu spát, otěhotnět, bolí mě hlava a do budoucna mě čeká odběr vaječníků i prsou. Popravdě už vůbec nevím, co říká moje tělo a co je důsledek léků," dodává Markéta.

Pojištění vše ulehčilo

Nyklovi zpětně oceňují, že díky životnímu pojištění nemuseli v tak náročné situaci řešit ještě finanční stránku. "Pamatuji si, že jsem Lukášovi říkala, že pojistka je pro mě na rodičovské zbytečná. Díky bohu, že jsme ji sjednali. Výlohy na léčbu sice hradí převážně stát, ale pak tu máte doplatky na léky, dojíždění a bohužel i pracovní omezení do budoucna. Takhle jsem dostala od pojišťovny plnění za závažné onemocnění, což mi umožňuje doléčit se a současně si prodloužit dobu, co jsem doma s dcerkou a kdy si konečně můžeme víc užívat společný čas," vysvětluje Markéta.



Během natáčení dokumentu Nyklovi dostavěli dům a v červnu oslaví první rok v něm. V současnosti rodina řeší, jak financovat auto, kam nasměrovat peníze ze stavebního spoření nebo z jakých zdrojů dostavět plot u domu. Plány však mají i cestovatelské. "Teď jsme začali plánovat expedici Norsko. Letos se chystáme do Chorvatska. Také koukneme do Gdańsku, kde to máme moc rádi. Uvažujeme i o výpravě do Francie - Paříž, Le Mans. Plánů je dost, jen bychom k tomu potřebovali další tři životy," uzavírá Markéta s úsměvem.