Krypto mince ve virtuálním světě - jak fungují v rozšířené realitě?

Virtuální a rozšířená realita (VR/AR) se stává globálním fenoménem, který mění způsob, jakým interagujeme s digitálním světem. Tento rychlý rozvoj přitahuje pozornost blockchainových projektů, které vidí v těchto technologiích příležitost pro integraci s Webem3.

VR crypto ve službách Webu3

Web3 se od klasického internetu (Web2) liší svou decentralizovanou strukturou, založenou na blockchainu, což umožňuje bezpečnější a transparentní distribuci dat bez centrální autority. Virtuální realita přináší do tohoto ekosystému pohlcující zážitky, umožňující uživatelům interakci v digitálních světech. Blockchain posiluje bezpečnost a umožňuje transparentnost. Společně tyto technologie otevírají nové možnosti pro interaktivní, uživatelem řízené online prostředí.

5th Scape - první herní krypto ekosystém ve VR a AR

V tomto ohledu vyniká projekt 5th Scape, jehož platforma si klade za cíl poskytovat VR herní zážitky a výhody Web3 hraní, aby uživatelé získali to nejlepší z obou světů. Vzhledem k předpokládanému růstu odvětví má 5th Scape jedinečnou pozici na trhu.

Projekt svou nabídku doplní vlastním headsetem VR Ultra a herním křeslem Swift Scape VR Chair s přesnými senzory pohybu, které zlepší realismus a ponoření se do hry. Aktuálně projekt pořádá předprodej své kryptoměny 5SCAPE na oficiálním webu a nutno dodat, že s pozoruhodným úspěchem. Navíc 5th Scape přináší uživatelům ještě další přidanou hodnotu. Po spuštění platformy budou moci využít možnost uzamčení tokenů v ekosystému, tzv. staking, za což získají štědrý roční procentní výnos.

VR Sety jako významný faktor růstu trhu

VR Sety podobné těm, které nabízí 5th Scape, umožňují uživatelům vstup do interaktivních 3D prostředí, převážně pro hraní her. Set obsahuje brýle s displeji, které zobrazují stereoskopický obraz a pohybové senzory, což umožňuje uživatelům pohled do všech směrů ve virtuálním světě. K interakci mohou sloužit také ovladače, které reagují na pohyby rukou. Rozšířená realita (AR) kombinuje digitální objekty s reálným světem, což rozšiřuje možnosti pro vzdělávání, nákupy a zábavu.

Studie platformy Statista.com uvádí, že lze očekávat silnou expanzi tohoto odvětví v následujících letech. Do roku 2027 se očekává globální nárůst příjmů VR/AR na 52 miliard USD se složenou roční mírou růstu (CAGR) 20 %. V Evropě analytici očekávají největší zvýšení příjmů VR/AR na 13,6 miliard USD do roku 2027 s CAGR 16,3 %.

K tomuto růstu významně přispívají právě blockchainové projekty typu 5th Scape, které v kombinaci s VR otevírají dveře k novým formám vlastnictví a komunitních interakcí ve virtuálních světech. Stávají se tak nejen prostředkem k nevšedním zážitkům, ale i platformami pro inovace a ekonomický rozvoj v digitální éře.

Závěr

VR a Web3 se rychle dostávají do popředí, protože tyto technologie nabízejí robustní základ pro budoucí aplikace a služby více ovládané uživatelskou komunitou. Reagují na to i blockchainové projekty jako 5th Scape, které kromě herní zkušenosti přinášejí i další výhody v podobě zajímavé investice a pasivního příjmu.