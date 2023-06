Krásné časy na Smetanově Litomyšli

Belle Époque zavládne od 15. června, kdy za přítomnosti prezidenta zazní první tóny.

65. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl, 19. Smetanova výtvarná Litomyšl, 7. Festivalové zahrady i docela nová Smetanova poetická Litomyšl. Vše spojuje téma Belle Époque, krásné časy, jak bývá nazýváno období přelomu 19. a 20. století. Krásná festivalová doba zavládne v Litomyšli od 15. června, kdy za přítomnosti prezidenta republiky zazní první tóny.

Půlkulatý ročník je mimořádný hlavním dějištěm, kterým není jako obvykle nádvoří litomyšlského zámku, ale docela nový prostor, který bylo nutné v kratičkém čase vytvořit poté, co se v památce UNESCO naplno rozběhly původně odvolané restaurátorské a stavební práce. Uvnitř místního zimního stadionu vyrostla působivá koncertní síň - vznikla Festivalová hala. Vestavěné hlediště jako by do vybavení patřilo odedávna. Přirozeně dotvořilo divadelní potenciál multifunkční haly a spolu s všudypřítomnými přírodními materiály a živou prací se světlem nabízí velice příjemné posezení a otevřené, široké výhledy. Ačkoli ikonické nádvoří litomyšlského zámku je s festivalem spjato pevně a neodmyslitelně, i z náhradního prostoru se podařilo vytvořit mimořádné koncertní místo, jehož samotná návštěva je zážitkem.

Téma "Belle Époque" vzniklo s plánem uvést jednu z nejslavnějších kompozic této doby, Písně z Gurre Arnolda Schönberga. K jejímu provedení se spojí 280 účinkujících. Ohromující "zvuková lázeň" je pro svou náročnost uváděna jen vzácně. Přímo do titulu se téma ročníku propsalo v galakoncertu Národního divadla: Gala Belle Époque - Verismo. "Období Belle Époque se v Itálii týká hlavně Giacoma Pucciniho, Ruggera Leoncavalla, Pietra Mascagniho, Umberta Giordana… Jde o výběr těch nejkrásnějších operních árií, duet, ansámblů i sborů právě z éry konce 19. století v Itálii," doporučuje galakoncert umělecký ředitel Vojtěch Stříteský. Mimořádné by mělo být také setkání s legendou klavírní hry Elisabeth Leonskou. "Bude hrát Brahmsův druhý klavírní koncert, který je vrcholem romantismu a patří k těm nejvíce hraným. V druhé části koncertu Filharmonie Brno provede sedmou symfonii d moll Antonína Dvořáka. Je ve své tklivosti, tesknosti a oduševnělosti jedním z jeho nejkrásnějších děl," upřesňuje umělecký ředitel. Dalším špičkovým interpretem je houslista Fedor Rudin, donedávna koncertní mistr Vídeňských filharmoniků, který zahraje Čajkovského koncert D dur. Vysloveně prožitkový bude koncert filmové a seriálové hudby John Williams & Sinfonia Fišeriana II. nebo putování Itálií s Raffaelem Abetem a Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK ve Velkém finále. A v letmém výčtu nelze vynechat galakoncert Hvězdy operního nebe. Namísto původně ohlášené Marie Agresty vystoupí s Pavlem Černochem světoznámá sopranistka Kristine Opolais. Vstupenky na mnohé z titulů jsou stále v nabídce.

Veřejné prostory města zaplní velkoryse koncipovaná open-air přehlídka Plán B, která představí nová díla jedenácti současných českých výtvarníků. Celá Smetanova výtvarná Litomyšl nabídne téměř dvě desítky tematicky různorodých výstav.

Festivalové zahrady se zaměří na muzicírování malých a mladých muzikantů, doplní je ale také profesionální projekty. Jan Cina jako Malý princ v úspěšné hudební úpravě Studia DVA, Anna Julie Slováčková ve spolupráci s Big bandem pardubické konzervatoře, Igor Orozovič a Laco Déczi se svými kapelami, výjimečný taneční soubor Dekkadancers, spolupráce s festivalem Tanec Praha…

Nová Smetanova poetická Litomyšl by mohla u mnohých inspirovat tvůrčího ducha. S poezií se budeme setkávat na ulici i na scéně Festivalových zahrad.