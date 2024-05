Konference Reshoper tentokrát ukáže e-shopům, jak růst v každé době

Veletrh Reshoper se uskuteční 15. května v prostorách PVA EXPO v Praze.

Na konferenci zazní příběhy e-shopů, které si úspěšně poradily s nepříznivou ekonomickou situací a navzdory tomu rostly. Ukáží, jak uvést značku k životu, jak se prodrat mezi lídry nebo jak zlepšit výkon digitálních médií a podělí se také o znalosti z oblasti marketingu.

Na konferenci promluví experti, kterým se povedlo uspět a často překonat i svá očekávání. Téma konference Na vlně růstu se prolíná celým veletrhem. Devět řečníků seznámí návštěvníky s tím, jak se vypořádali se změnou, uspěli na novém trhu nebo zefektivnili marketingovou komunikaci.

Inspirativní bude přednáška Barbory Votavové o tom, jak se podařilo Knihobotu za dva roky vyrůst ze 70 na 300 milionů Kč. "Bez průzkumů se neobejdeme, není nic horšího než persony vymyšlené od stolu nebo manažeři, kteří se 'vžívají' do zákazníků," uvádí Barbora Votavová, brand manažerka Knihobotu. Na přednášce také zazní zkušenosti z jejich vstupu na rakouský a německý trh a co je pro tamní zákazníky důležité. Diváci se dozví informace o tom, jak Knihobotu funguje spolupráce s influencery, komunitami, a jaký vliv má greenwashing na zákazníky.

O influencer marketingu promluví Michal Presse, bývalý CMO Skinners a zakladatel Niftyminds.cz. Jako zásadní změnu vidí v posunu influencera do role ambasadora, což přináší větší autenticitu. "Zásadní je uvědomit si, jak k influencerům budu chtít přistupovat v dlouhodobém horizontu - bude to dlouhodobá spolupráce nebo jednorázové aktivace?" popisuje Michal Presse. Od toho se pak odvíjí otázka, jakého influencera bude chtít firma oslovit, s jakým rozpočtem a co očekává za výsledek. "Na přednášce přineseme trochu jiný pohled na to, jak dělat influencer marketing, jak k němu přistupovat a přemýšlet o něm v kontextu marketingového mixu," dodává Michal Presse.

Know-how o tom, jak se nezaleknout expanze na zahraniční trhy, předá divákům Martin Anderko, Head of Performance GymBeam. Seznámí je s case study, která přinese zajímavé tipy, jak expandovat na zahraniční trhy. Ukáže například marketingové aktivity, promluví o tom, jak klíčový je branding a v čem je specifický italský zákazník. "Italští zákazníci mají velký zájem sdílet svoji zkušenost formou recenzí na platformách jako jsou TrustPilot a Amazon. Cítíme, že právě recenze jsou pro Italy výraznější rozhodovací faktor než v jiných krajinách," podotýká Martin Anderko a sám láká návštěvníky na to, že jeho přednáška bude více o praxi a méně o teorii, aby si návštěvníci odnesli co nejvíce akčních kroků, které mohou aplikovat na své projekty.

V rámci veletrhu budou v poradenské zóně k dispozici CEOs úspěšných e-shopů. Návštěvníci se tak mohou zdarma zastavit pro radu. V této sekci bude možné mimo jiné potkat CEO e-shopu Trenyrkarna.cz, bývalého zakladatele Oveckarna.cz, CEO značky Inspio nebo zakladatele sexshopu Růžový slon.

Reshoper letos přivítá přes 4000 majitelů e-shopů, marketérů a expertů na e-commerce. Přes 130 vystavovatelů si pro majitele e-shopů připravilo zajímavý obsah i výhodné nabídky. Na konferenci bude mimo jiné představen průzkum mezi českými a slovenskými e-shopy od společnosti Shoptet.

Veškeré informace o programu a vstupenky jsou k dispozici na: www.reshoper.cz.

