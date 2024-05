Konečně moderní gymnázium

1. IT Gymnázium boří mýty. Zatímco státní školství stále přešlapuje na místě a nedaří se mu chytnout ujíždějící digitální vlak ani přiblížit školu reálnému životu, 1. IT Gymnázium v pražských Satalicích ukazuje, že to jde.

Staví tu na lidech z praxe, které buď rovnou zaměstnají jako učitele, nebo si je zvou do výuky jako hosty, aby studentům předali (nejen) digitální kompetence. "Jsme gymnázium a studenti u nás získají komplexní znalosti a dovednosti. Navíc ale věříme, že v moderním světě se bez technologií neobejdeme, a proto učíme studenty, jak aplikovat IT, včetně AI nebo kybernetické bezpečnosti, jak ve výuce, tak v praktickém životě", říká ředitelka a zakladatelka školy Markéta Fibigerová. Studenti i učitelé tu společně pracují na projektech, které jsou vidět i mimo školu jako je třeba mapová hra pro mapy.cz nebo rádiová stezka. V rámci hodin IoT připravují systém, který bude automaticky odečítat teploty z gastronádob ve školní jídelně a ušetří tak práci kuchařkám. Letos tu mají první maturanty, hlásí se na vysoké školy všech zaměření do Čech i do zahraničí, řada z nich přitom už má za sebou první pracovní a podnikatelské zkušenosti. Studenti programují od prváku. V pozadí učitel IT Ladislav Kožej | Foto: komerční článek Zdravý životní styl jako program

Škola je dále orientovaná na tzv. wellbeing, slovo které se začíná objevovat i ve státních metodikách. Je to způsobeno alarmujícím stavem duševního zdraví dětí. Co to ale ve skutečnosti znamená? Máme do škol poslat psychology, metodiky prevence a další finance? Na 1. IT Gymnáziu na to mysleli už při založení před pěti lety. "Jsme úmyslně malá škola, celkem se 160 žáky a maximálně 20 žáky ve třídě. Klademe velký důraz na kvalitní mezilidské vztahy, dobrou komunikaci a budujeme bezpečné prostředí, kde se všichni cítí dobře a dokážou ze sebe dostat maximum", říká zástupkyně ředitelky a spoluzakladatelka Markéta Tuhá. Soustředí se také na dostatek pohybu, protože věří, že fyzická aktivita vede nejen ke spokojenosti, ale i k posilování osobní odolnosti. Školní zahrada slouží pro relaxaci i aktivní činnosti | Foto: komerční článek "Jsem ráda, že syn tu ve škole i na zahradě může zůstávat i po vyučování", říká matka jednoho prváka, "našel si tu kamarády a konečně vypadá spokojeně." Instagram 1. IT Gymnázia

