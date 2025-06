Komunita a vzdělávání. Proč Father's Coffee Roastery investuje do lidí kolem sebe

Father´s Coffee Roastery s.r.o.

Pražení je jen začátek. Jak Father’s pomáhá kavárnám, aby káva chutnala tak, jak má?

Když si objednáte výběrovou kávu, čekáte, že bude chutnat skvěle. Ale realita je taková, že i se sebelepší kávou se dá udělat spousta chyb - špatně nastavený mlýnek, nevhodná extrakce nebo špatná teplota vody.

V Father's Coffee Roastery jsou si toho dobře vědomi. Neomezují se proto pouze na pražení a odesílání kávy, ale aktivně se zapojují do celého procesu přípravy. Zvolili si náročnější cestu, která však dává smysl: komplexní péči o partnerské kavárny.

Každá kavárna je jiná. Proto musí být jiný i přístup.

"Každá kavárna má jiné vybavení, jiný tým, jiný styl. Proto se nesnažíme o univerzální školení, ale o individuální přístup. Školíme přímo u partnerů v kavárnách, v naší domovské pražírně v Ostravě - a nově také v showroomu v Praze, Bubenči, který jsme otevřeli jako prostor pro školení, ale i setkávání, ochutnávání a sdílení," vysvětluje Petr Kvasnička, zakladatel pražírny.

"Chceme být součástí příběhu každé kavárny - poznat její tým, technologie i styl práce. Když si od nás kavárna vezme kávu, jsme jí k dispozici. Pomáháme s nastavením kávovaru, školíme baristy a hlavně - mluvíme s nimi o kávě. Nejen jak ji správně připravit, ale i proč na tom záleží.

Naše kavárny mají na starosti Ondrej s Terezou. Ondrej jezdí po Čechách, Terka po Moravě a Slezsku. Oba své kavárny znají osobně, pravidelně si volají a jezdí za nimi - jsou naší spojkou mezi pražírnou a zákazníky. S baristy ladí recepty, pomáhají nastavit přístroje a předávají zkušenosti tak, aby káva chutnala přesně tak, jak má," dodává Petr.

Nejde jen o obchodní vztah, ale o dlouhodobé partnerství

"Nechceme být jen pražírna, která kávu upraží, pošle - a neví, co se s ní dál děje. Chceme být součástí kavárny - být s nimi v dobrém i zlém, pomoct, když se něco pokazí. Když s kavárnami mluvíme pravidelně a podporujeme je dlouhodobě, vznikají vztahy, na které se můžeme spolehnout. Pracujeme s kavárnami, které u nás zůstávají nebo se vrací - nejen kvůli kávě, ale i proto, že vědí, že se na nás mohou spolehnout," vysvětluje spoluzakladatelka Marie Kvasničková.

Father's tak buduje vztahy, které nejsou jen o penězích. Jsou osobní. Rostou na důvěře, fungují na otevřené komunikaci a mají něco společného: všem záleží na tom, co dělají, co všechno za tím stojí - a jak to nakonec chutná.

Taková spolupráce není samozřejmost. Ale když funguje, pozná to každý - cítíte to v kavárně, vidíte to na baristech i kávě.