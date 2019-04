Klimatizace do vašeho bytu. Vzduch ochladí i vyčistí

To, co je v jižních zemích naprosto běžná věc, u nás je stále ještě trochu v plenkách. Klimatizace přitom umí mnohem víc, než jen ochladit vzduch v parných letních dnech. Co všechno tedy dokáže a proč si ji nejen na léto pořídit?

Klimatizaci využijete po celý rok

I když samotnou klimatizaci zná asi každý z nás, je stále vnímána spíše jen jako prostředek na regulaci teploty v letních měsících. Kromě ochlazování vzduchu jsou tyto přístroje schopny upravovat teplotu i směrem nahoru, umějí uchovávat optimální vlhkost a v neposlední řadě udržují vzduch čistý i pro lidi s respiračními potížemi či alergiemi. Pokud máte strach z vysokých nákladů na spotřebu při ohřevu vzduchu, nemusíte. Klimatizace, která funguje jako tepelné čerpadlo na principu vzduch-vzduch, vás při celoročním provozu vyjde daleko levněji než vaše běžné vytápění. Čistý vzduch pro celou rodinu

Čistý vzduch pro celou rodinu

Čistý vzduch začíná být v dnešní době luxusem. Kvalita vzduchu s nárůstem dopravy a dalších zdrojů znečištění klesá a způsobuje i mnohé zdravotní problémy u dětí i dospělých. Přísun čerstvého vzduchu a současně odvod vlhkosti, pachů a možných alergenů je vhodné kontrolovat a otevřené okno neznamená vždy to úplně nejlepší řešení. Kromě nečistot z ulice vám především uniká teplo a vy tak zvyšujete jeho spotřebu. Klimatizace je v tomto případě ideální. Některé typy umí dokonce i větrat a naprostá většina je již vybavena prachovými, pachovými nebo ionizačními filtry, takže ji ocení i alergici či lidé s respiračními potížemi. Navíc udržuje optimální teplotu a vlhkost v místnostech, takže se nemusíte bát vzniku škodlivých plísní.

Při výběru rozhoduje umístění i orientace oken

Jak vybrat správnou klimatizaci přesně pro váš byt či dům? Na trhu jich je velké množství a zorientovat se není nic jednoduchého. Výběr té nejvhodnější závisí na několika základních faktorech - jak často ji budeme využívat (v létě, nebo po celý rok) a při jakých teplotách, pro jak velký prostor by měla fungovat, kterým směrem jsou orientována okna v místnosti. Pokud se nespokojíte s mobilní klimatizací, kterou sice můžete snadno přesunovat z místnosti do místnosti, ale její nevýhodou je nižší účinnost a vysoká hlučnost, je nejlepším řešením je obrátit se na renomovanou instalační firmu, která vám zdarma připraví cenovou nabídku přesně dle vašich potřeb na dělenou klimatizaci typu split. K jedné vnější klimatizační jednotce lze přitom připojit až pět instalovaných vnitřních jednotek. Hlavní výhodou těchto dělených je vyšší výkon a účinnost, efektivní vytápění, řada komfortních funkcí včetně pohodlného ovládání a bezobslužného provozu. Funkce splitové klimatizace lze snadno nastavovat na ovladači nebo pomocí vašeho smartphonu podle aktuálního ročního období a potřeb majitele, a to kdekoliv a kdykoliv. Při výběru klimatizace byste se také měli zaměřit na kvalitu čištění vzduchu, úsporný provoz a nízkou hlučnost. Nižší počáteční investice může znepříjemnit užívání klimatizace v noci vzhledem k její hlučnosti a pokud ji budete používat celoročně, může se značně prodražit její provoz, což pocítíte při ročním zúčtování energií. A v neposlední řadě nezapomínejte také na záruční a pozáruční servis, který firma nabízí, včetně spolehlivosti dodávek náhradních dílů po celou dobu životnosti zařízení. I díky tomu rozeznáte kvalitního výrobce od toho méně kvalitního.

Společnost Daikin má dlouholeté zkušenosti v oblasti vytápění a chlazení a patří mezi špičku ve svém oboru nejen u nás, ale i v zahraničí. V showroomech autorizovaných partnerů najdete vše, co potřebujete a kde vám rádi zodpoví jakékoliv dotazy. Můžete navštívit například nově otevřený showroom Praze Libni, který je postavený jako reálný byt či dům. Provede přes venkovní terasu, obývací pokoj do ložnice a technické místnosti a vy si přímo na místě můžete vyzkoušet všechny možnosti, které produkty Daikin nabízejí. Samozřejmostí je pak špičkový záruční a pozáruční servis a 5letá záruka.