Kdo z politiků má odvahu zkrotit byrokracii? Česko, funguj! ukazuje plán, jak na to

9. 9. 2025 9:17
Už vás nebaví být poskokem státu? Pomozte iniciativě Česko, funguj! zkrotit byrokracii.
Ředitelka iniciativy Česko, funguj! Karolína Kopka se setkala se zástupci všech významných politických stran. Budou politici konečně něco dělat s byrokracií v Česku?
Ředitelka iniciativy Česko, funguj! Karolína Kopka se setkala se zástupci všech významných politických stran. Budou politici konečně něco dělat s byrokracií v Česku? | Foto: Česko, funguj!

Naservírují nám politici po volbách efektivní stát nebo další nálož byrokracie, nových povinností a lejster? To záleží na tom, jestli si o konec nesmyslné byrokracie v Česku před volbami nahlas řekneme! Iniciativa Česko, funguj! spojuje experty na právo, ekonomii a státní správu. Společně vydali letos v květnu Dvanáctku opatření, co zkrotí českou byrokracii už za jedno volební období. 

Foto: Česko, funguj!

Náš stát někdy sám neví, co chce. Pravá ruka neví, co dělá levá. Jeden úřad se vymlouvá na druhý. Dostáváme za naše daně dobré služby? Využívá stát naše peníze vždy zcela efektivně a odpovědně? Stát se utopil ve vlastní byrokracii a Česko, funguj! mu chce hodit záchranný kruh. 

Dvanáctku opatření v létě podpořily významné osobnosti českého byznysu. Přidejte se k nim! Podpořte volání po změně tím, že si podpisem pomyslně "objednáte" 12 opatření na www.ceskofunguj.cz. Nic to nestojí a může to pomoci prosadit užitečné změny. 

Foto: Česko, funguj!

Dvanáctka a politici: Reforma byrokracie nesmí být planým slibem

Členové iniciativy Česko, funguj! v létě zjišťovali, jak velkou podporu má plán pro efektivnější stát mezi politiky. Dvanáctku oficiálně podpořilo ANO, SPOLU, STAN, Piráti, Stačilo! a v některých bodech i Motoristé sobě. SPD zatím odmítlo Dvanáctku komentovat. Zjistěte víc v přehledu

Foto: Česko, funguj!

Individuálně se k Dvanáctce hlásí přes 230 kandidátů napříč politickým spektrem včetně lídrů některých stran. Dvanáctku podporuje Andrej Babiš (ANO), Petr Fiala (SPOLU), Vladimíra Lesenská (SPD), Vít Rakušan (STAN), Zdeněk Hřib (Piráti), Kateřina Konečná (Stačilo!) a mnozí další. To je dobrý začátek pro budoucí rozjezd reforem. Ale pořád je to jen příslib. 

Musíme se spojit a hlídat politiky, aby nešlo o další planý předvolební slib. Nadšení politiků pro reformy státní správy může brzy vyprchat, pokud neuslyší silný hlas volající po změně. Proto si "objednávejte Dvanáctku"! 

Foto: Česko, funguj!

Bude Dvanáctka od Česko, funguj! programem příští vlády?

Iniciativa Česko, funguj! chce 12 opatření dostat do programového prohlášení příští vlády. A pak samozřejmě do reality! Jedině vláda může dělat konkrétní kroky pro velkou reformu státní správy. 

Foto: Česko, funguj!

Stát potřebuje znovu postavit na nohy: bez zbytečné byrokracie, která nám všem bere energii. Pojďme společně říct politikům, že chceme fungující stát. Chceme vidět konkrétní změny!

 
Komerční článek

