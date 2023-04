Kam na dovolenou na Moravě? Mikulov, Luhačovice i Brno jsou sázkou na jistotu

Chcete si letos s přáteli či rodinou užít příjemnou dovolenou na Moravě? Vyrazte do oblíbených moravských měst, která vás okouzlí krásnou architekturou, skvělým jídlem i nádhernou přírodou. Jaká moravská města jsou jako stvořená pro rodinnou, odpočinkovou i aktivní dovolenou?

Mikulov

Pokud se vám některé moravské město dostane pod kůži a zcela si vás podmaní, pak to bude rozhodně Mikulov. Dominantu města tvoří stejnojmenný zámek a pohled na celé panorama si vychutnáte z nedalekého Svatého kopečku, co snadno zdoláte i s malými dětmi. Mikulov ubytování nabízí tolik, že si přijde na své úplně každý. Dovolenou tak můžete strávit v některém z mnoha penzionů, hotelů či apartmánů. Případně se vydat na okraj města a pronajmout si chatu či chaloupku a užívat si naprostého soukromí a klidu.

Místa, která stojí v Mikulově za návštěvu

Jaká místa v Mikulově neminout bez povšimnutí?

Svatý kopeček,

zámek Mikulov,

Kostel sv. Václava - věžní vyhlídku,

Kozí hrádek,

Levandulovou farmu,

Dietrichštejnskou hrobku.

Brno

Stejně jako by měl každý Čech alespoň jednou za svůj život vyrazit do Prahy, měl by navštívit také Brno. Krásnou moravskou metropoli, která v sobě snoubí moderní i původní architekturu a kde to žije. Dovolenou v Brně si plnými doušky vychutnáte s partou přátel, protože noční život je zde opravdu divoký a na ubytování se budete vracet až nad ránem, ale Brno je vhodné také pro rodinnou dovolenou. Sázkou na jistotu, co okouzlí všechny děti bez ohledu na věk, je návštěva radnice a prohlídka brněnského draka, k němuž se váže i místní legenda.

Jaká místa v Brně musíte navštívit?

Existují místa, která musíte při své návštěvě jihomoravské metropole rozhodně navštívit.

Jaká to jsou?

Hrad Špilberk,

Zelný trh a Labyrint pod Zelným trhem,

Vila Tugendhat - lístky si kupte s dostatečným předstihem,

Stará radnice,

Kapucínská hrobka,

Náměstí Svobody - zejména si povšimněte nového orloje,

Moravské náměstí,

Hvězdárna.

Luhačovice

Skvělým místem pro relaxační dovolenou jsou Luhačovice. Lázeňské město nabízí mnoho variant ubytování a celou řadu aktivit. Ubytovací zařízení v Luhačovicích se nacházejí nedaleko kolonády, případně přímo u ní, ale zarezervovat si můžete také ubytování nedaleko přehrady, které je vhodná k procházkám s kočárkem, ale i hodí se i pro romantické procházky ve dvou či je skvělým místem pro ranní běh. Při návštěvě Luhačovic byste si rozhodně neměli nechat ujít ochutnávky místních léčebných pramenů, na památku si odvézt pár lahví Vincentky a dopřát si prohlídku místní architektury.

Luhačovice a místa, co musíte spatřit na vlastní oči

V Luhačovicích se nachází hned několik míst, která byste měli spatřit na vlastní oči.

Jaká to jsou?

Jurkovičův dům,

Jezírko lásky,

kolonáda,

lázeňský park,

přehrada.

Kdy vyrazit na dovolenou na Moravu?

Ideální dobou, kdy se na Moravu vydat, je jaro a léto. Denní teploty vám totiž nijak nebudou bránit v celodenním chození a díky dlouhým dnům toho stihnete mnohem více než v podzimních a zimních měsících. Při své návštěvě Moravy se pozorně dívejte kolem sebe a věnujte pozornost všem detailům. Ať už vás během prohlídek zámků a restaurací zaujmou netradiční nohy k jídelním stolům, nádherné přírodní úkazy nebo třeba místní kuchyně, rozhodně budete mít na co vzpomínat.

Dovolená na Moravě je vhodná pro všechny - rodiny s dětmi, skupiny přátel, studenty i seniory. Každému totiž nabídne přesně to, po čem daný jedinec touží. Ať už je to klid, pohoda, nabídka sportovních aktivit, bohatý noční život, soukromí, mír, přírodní scenérie nebo snad lahodná kuchyně.