Kabaret pod prstenci Saturnu: Praha se chystá na podívanou, jaká tu ještě nebyla

Odpovědí je The Saturn Revue, velkolepá kabaretní show, která vrací kabaretu jeho noblesu a zároveň ho posouvá na zcela novou úroveň. Poprvé rozzáří prkna Nové Spirály v areálu pražského Výstaviště již tento týden 4. září a o víkendu 6. a 7. září. Výtvarně, hudebně i dramaturgicky výjimečný projekt v sobě propojuje prvky art deco, retrofuturismu, vintage burlesky a přináší tak žánrově jedinečnou podívanou, jaká v Česku dosud nevznikla.
Vítejte v newyorském baru na konci světa
"Přijde mimozemšťan do newyorského baru…" - tak začíná příběh, který vás zavede do blízké budoucnosti, kdy svět balancuje na hraně zkázy. V uvolněné atmosféře jazzového baru, kde hosté už jen tiše upíjejí poslední drinky, se zjeví návštěvník z jiné galaxie. Zamiluje se. A právě v této podivuhodné meziplanetární romanci se možná skrývá klíč k záchraně světa.
The Saturn Revue není lineární příběhové drama - je to roztančený kaleidoskop obrazů, fantazijních výjevů a performancí, které vyvolávají spíše emoce než jakákoli vyjádření slovy. Výrazná role vypravěče - v alternaci Jan Cina a Kryštof Krhovják a večerem proplouvající nevinná kráska Jasmína Houf, rámují večer, zatímco mezinárodní soubor performerů rozechvívá jeviště i hlediště nečekanými čísly. Show probíhá ve 360° - kolem diváků, nad jejich hlavami i mezi nimi.
Scénografie, která hraje sama
Unikátní prostor Nové Spirály určil směr inscenace od samého začátku. "360° kruhové pódium s otočnými a zvedacími prvky přímo vybízelo ke komplexnímu scénickému pojetí. Od začátku bylo nutné přemýšlet ve více dimenzích. Jádrem večera je vizuální i emotivní zážitek diváka - mnohovrstevnatý jako cibule, která vás potěší a možná i dojme. Burleska sama o sobě je spíše noční barová zábava; tady jsme chtěli jít dál," říká David N. Jahn, producent a výrazná persona neoburleskní české i světové scény.
Velký podíl na výsledné podobě má i scénograf Marek Cpin a uznávaná módní návrhářka Zuzana Kubíčková, jejichž práce podtrhuje atmosféru retro-futuristického světa. Režie se ujal Tomáš Procházka, který spojil různé disciplíny - od kabaretní komiky po akrobatickou poezii - do jediné podívané. Hudební složku obstarává živý big band, který dodává inscenaci noblesu i dynamiku.
Mezinárodní hvězdy a česká elita na jedné scéně
Show v produkci Deep Side a Nové Spirály propojuje české i světové hvězdy současné kabaretní scény. "Moje kolegyně Terézia Bělčáková, se kterou jsme dělali například Prague Burlesque Festival, má skvělý cit pro výběr umělců. Podařilo se jí sestavit silný ansámbl, který se vzájemně respektuje a inspiruje. Všichni mají společný cíl - aby se show povedla a běžela až do roku 2027, jak máme v plánu," vysvětluje David N. Jahn. Na scéně tak budou k vidění hvězdy jako Russell Bruner (USA), Colette Collerette (Belgie), Didi Derriere (UK), Michiel Tange van Leeuwen (DK), Miss Cool Cat i Mr. Sonny Vargas, nebo Cotatcha Orchestra, špičkový 16členný doprovodný big band trumpetisty Jiřího Kotači, držitele ceny Anděl. Na scéně se také představí baletky "Zodiac Dancers" a showboys, kteří dotvoří jedinečný vizuální zážitek.
Vstupenky na představení jsou k zakoupení na www.novaspirala.cz. Premiéra se koná 4. září 2025 a následně bude mít měsíčně několik repríz.