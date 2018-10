Jiří Pospíšil: Praha ukáže, že spojování pravice má smysl

TOP 09 se pod vedením nového předsedy Jiřího Pospíšila posouvá od konfrontačního stylu směrem ke snaze o integraci pravostředových politických subjektů s podobným programem. A zdá se, že to nese ovoce. Koalice TOP 09 a STAN se v Praze drží ve špičce volebních průzkumů. Některé výzkumy naznačují také posilování strany na celostátní úrovni, například společnost SANEP TOP 09 přičítá nárůst skoro o 2 %.

Sám Pospíšil vede žebříčky popularity kandidátů na primátora Prahy.

"Hlas Pražana nekončí volbami na pražský magistrát, ale ukazuje, jestli má projekt Spojených sil šanci i celostátně. A já věřím, že Praha ukáže, že integrace smysl má," říká JUDr. Jiří Pospíšil, kandidát na primátora.

Máte rychlé řešení pro nedostatek bytů? A jak si rodina s průměrným platem bude moci dovolit bydlení?

Mám už nyní v ruce připravenou novelu stavebního zákona, která zjednoduší a urychlí stavební řízení. To se dá prosadit relativně rychle, ale je na to potřeba spolupráce stran jak na úrovni Prahy, tak i Parlamentu. Mám to sepsané, stačí to jen podpořit. Stavební řízení je mimořádně zdlouhavé. Vždyť dnes trvá v Praze prosadit projekt 8 let! V jiných západních městech typu Mnichova se takový proces počítá maximálně na desítky měsíců. Musíme zefektivnit výstavbu a zejména povolovací proces. To ovšem neznamená, že jako město rezignujeme na podobu projektů. S developery je třeba mluvit, usměrňovat je, ale zároveň jim taky pomoci. Pouhé odmítání nás nikam neposune, jak ostatně dokázaly poslední čtyři roky.

Máme také projekt Dostupný byt, který reaguje na nárůst úrokových sazeb ČNB platných od 1. 10. 2018. Velmi zjednodušeně jde o to, aby lidé do 39 let mohli na hypotéku dosáhnout. Hlavní město Praha má dost peněz na to, aby těmto žadatelům mohla ručit za určitou část hypotéky, a přitom budou vyčleněné prostředky zajištěny nemovitostí, takže nepůjde o žádné dotace.

Jaký je váš recept na kolabující pražskou dopravu? Jak to vidíte s městskými okruhy?

Samozřejmě je to obrovský problém. Je tu absolutně nekoordinovaná soustava oprav. Jednou se ulice zavře pro rekonstrukci vozovky, aby se za tři měsíce již nová silnice rozkopala kvůli vodovodu? To mi nedává smysl. A to nemluvím o tom, že když už je silnice rozkopaná, tak nikoho nenapadne tam pokládat optické kabely pro vysokorychlostní internet, který většině domácností v Praze chybí. Vůbec nechápu, jak to tady může takto fungovat. Je nutné tyto opravy koordinovat a také, pokud je to jen trochu možné, stavět a opravovat i v noci. Je s podivem, kolik výkopů a jiných oprav na silnicích je opuštěných a práce stojí.

Pokud jde o městské okruhy, ať už vnitřní nebo vnější, je v našem plánu do 100 dní od ustavení nové koalice jmenovat městského koordinátora, který bude mít jediný úkol: maximálně urychlit komunikaci mezi všemi subjekty, aby se začalo co nejdřív stavět. Okruh je pro nás priorita!

Jak byste vyřešil problém nedostatku parkovacích míst?

Na to je jasná odpověď. Stavět P + R parkoviště na okraji Prahy a u sídlišť parkovací domy. Naší výhodou je, že máme prakticky ve všech okrajových částech města své starosty. Pevně věřím, že obhájí svůj mandát a společně se na to zaměříme. Musíme komunikovat i se Středočeským krajem, je i v jeho zájmu, aby tamní obyvatelé nestáli v kolonách, ale mohli v klidu zaparkovat na kraji Prahy, nasednout na metro nebo vlak a dostat se do práce a z práce v klidu.

Vámi vedená koalice TOP 09 a STAN má v programu i tzv. "malá" témata. Jaká to jsou?

Jsou to témata, která sice nevypadají velkolepě, ale rozhodně zkvalitní a zpříjemní život obyvatelům Prahy. Nerad bych kvůli okruhu nebo metru D zapomněl i na jiné, každodenní problémy a potřeby Pražanů. Například vybudování centrálního parku na území Výstaviště v pražských Holešovicích, kde bude možnost aktivně strávit celý den. Kromě stávajících budov by tam neměly chybět vodní atrakce, restaurace, kultura nebo sportoviště. Chceme po 110 letech v Praze vybudovat novou koncertní halu. Je nutné podporovat profesionální, ale i amatérské sportovní kluby pro děti rodičů, kteří kolikrát nemají dostatek peněz, aby jejich potomci mohli takové kluby navštěvovat. V neposlední řadě chceme vydat více financí na péči o seniory v jejich domácím prostředí nebo pomoci matkám samoživitelkám.

