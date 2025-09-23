Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Je chalupaření stále trendy, nebo jde jen o nostalgii?

komerční článek
před 15 hodinami
Chalupy a chaty mají v Česku jedinečné postavení. Už v době Československa se staly symbolem volného času – místem, kam lidé po týdnu v továrně nebo kanceláři utíkali za přírodou. Chataření a chalupaření bylo nejen rekreačním stylem, ale také kulturním fenoménem. Dnes, po více než půlstoletí tradice, se ptáme: je tento způsob trávení víkendů stále živý?
Foto: komerční článek

Jak se proměnilo chataření za posledních 10 let

Zatímco dříve šlo hlavně o "útěk na venkov" - často do podmínek, kde byla voda ze studny, suchý záchod a kamna na dřevo - dnešní víkenďáci chtějí pohodlí srovnatelné s domovem. Trendy poslední dekády ukazují:

  • Vzrůstající nároky na komfort - koupelna, vytápění, internet a často i tepelné čerpadlo jsou dnes standardem.

  • Obliba původních staveb - lidé oceňují autentické roubenky nebo chalupy v původním stavu. Naopak přestavby z 70. a 80. let znamenají často více škody než užitku.

  • Růst cen a poptávky - zvláště během pandemie Covid-19 se trh s víkendovými nemovitostmi rozvířil, ceny vyletěly a mnoho objektů se dostalo mimo dosah běžné rodiny.

Kde lidé chalupy hledají a proč

Lokality dnes vybíráme jinak než naši rodiče. Dříve rozhodovala dostupnost vlaku nebo autobusového spoje, dnes spíš dobré silnice a možnost parkování. Přesto hrají roli i vzpomínky - řada kupujících se vrací tam, kde v dětství trávila prázdniny.

Oblíbené jsou především:

  • Jizerské a Krkonoše - díky blízkosti k Praze a Liberci.

  • Šumava - autentická krajina a klid.

  • Orlické hory - dostupné, ale méně "přeplněné" než Krkonoše.

  • Vysočina - tradiční chalupářská oblast s malebnými vesnicemi.

  • Jižní Čechy - rybníky, lesy, cyklostezky a silný turistický potenciál.

Při výběru ale platí jednoduché pravidlo: priorita 1-5 je lokalita, 6-8 sousedi, až poté samotný dům.

Co lidé od chalupy očekávají

Romantika starého trámu a kachlových kamen je krásná, ale málokdo dnes ustoupí od základního komfortu. Většina kupujících chce:

  • pitnou vodu, elektřinu a koupelnu,

  • funkční příjezdovou cestu i v zimě,

  • možnost pracovat na dálku (internet),

  • prostor pro rodinu i přátele.

Autentický interiér bez koupelny dnes vyhledává spíše menšina - často jen jako "druhý objekt" pro nostalgii.

Na co si dát pozor při koupi

Chalupa je kouzelná věc, ale snadno se může stát pastí. Před koupí je dobré si ověřit:

  • Lokalitu a orientaci - výhled, slunce, vzdálenost od služeb.

  • Příjezdovou cestu - zda je sjízdná celoročně.

  • Stavební stav - vlhkost, nosná konstrukce, střecha.

  • Věk stavby - roubenky starší než 150 let už často překročily životnost.

Rekonstrukce bývá náročná. Pokud je dům "přestavěný" nevhodně, může být lepší volbou demolice a novostavba. Mylná je představa, že rekonstrukce vyjde levněji - často je to naopak.

Stavět svépomocí, nebo dodavatelsky?

Záleží na stavu. Menší opravy zvládne šikovný majitel, ale u větších zásahů nebo nové stavby je bezpečnější spolehnout se na dodavatelskou firmu. Ideální je dát si čas - třeba rok jezdit na místo, poznávat okolí, dělat si nákresy a sepsat si očekávání.

Klíčová je spolupráce s architektem - dobrý návrh respektuje místo, klimatické podmínky i potřeby investora. Architekt a projektant by měli být tým, který dá projektu logiku a krásu. Následuje stavební firma - tam rozhodují reference, důvěra a respekt k návrhu.

Chalupa, nebo apartmán?

Apartmánové domy se objevují v každé rekreační oblasti. Jistý počet je v pořádku, ale masová výstavba často ničí charakter místa. Trendem budoucnosti budou spíše samostatně stojící chalupy a chaty, citlivě zasazené do krajiny. Ty mají potenciál růst na ceně - jednak pro svou omezenou dostupnost v chráněných oblastech, jednak pro svou autenticitu.

Závěrečné doporučení

Pokud uvažujete o koupi chalupy či chaty, myslete v první řadě na lokalitu a okolí. Samotný dům je až druhotný. Vždy si položte otázku: Proč tam chci jezdit? Pokud najdete odpověď, najdete i správné místo. A pak už jen zbývá rozhodnout, zda chcete zachraňovat historii, nebo psát novou kapitolu vlastním domem.

Více podrobností, rady i osobní zkušenosti najdete na mém webu www.tumareality.cz . Pokud přemýšlíte o koupi nebo prodeji chalupy, můžete se na mě kdykoliv obrátit - problematice rekreačních nemovitostí se věnuji dlouhodobě a dobře vím, na co si dát pozor. Rád vám pomůžu najít to pravé místo, nebo naopak najít kupce, který ocení hodnotu vaší chalupy.

 
Mohlo by vás zajímat

Z televizního kanálu Nova Gold bude v listopadu Nova Krimi

Z televizního kanálu Nova Gold bude v listopadu Nova Krimi

Deník dobrovolníka: Jak jsme projeli jako poslední - auta za námi to už "schytala"

Deník dobrovolníka: Jak jsme projeli jako poslední - auta za námi to už "schytala"

"Rusko musí pokračovat ve válce," tvrdí Putinův mluvčí a vyvrací Trumpova "tygra"

"Rusko musí pokračovat ve válce," tvrdí Putinův mluvčí a vyvrací Trumpova "tygra"

Spasitel Viktorie Žižkov jde na pět let do vězení. Čekan podváděl, potvrdil soud

Spasitel Viktorie Žižkov jde na pět let do vězení. Čekan podváděl, potvrdil soud
Právě se děje Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 5 minutami
Z televizního kanálu Nova Gold bude v listopadu Nova Krimi

Z televizního kanálu Nova Gold bude v listopadu Nova Krimi

Diváci se mohou těšit například na seriály Columbo, Kriminálka Las Vegas, Inspector George Gently, Dr. House, nebo Můj přítel Monk.
Dobrovolník Mac
Dobrovolník Mac

Seriál: Deník dobrovolníka: Jak jsme projeli jako poslední - auta za námi to už "schytala"

Aktualizováno před 13 minutami
"Rusko musí pokračovat ve válce," tvrdí Putinův mluvčí a vyvrací Trumpova "tygra"

ŽIVĚ
"Rusko musí pokračovat ve válce," tvrdí Putinův mluvčí a vyvrací Trumpova "tygra"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 27 minutami
Spasitel Viktorie Žižkov jde na pět let do vězení. Čekan podváděl, potvrdil soud

Spasitel Viktorie Žižkov jde na pět let do vězení. Čekan podváděl, potvrdil soud

Nejvyšší soud odmítl dovolání někdejšího privatizačního podnikatele Vratislava Čekana, jenž si má odpykat pět let za podvod.
před 45 minutami
Krejčí je Rolls-Royce. A monstrum. Okouzlení Vlci už chtějí z Čecha kapitána

Krejčí je Rolls-Royce. A monstrum. Okouzlení Vlci už chtějí z Čecha kapitána

Ladislav Krejčí se v dresu Wolves blýskl skvělým výkonem proti Evertonu a ohlasy na jeho příchod přecházejí z počáteční nejistoty až k prudké euforii.
před 56 minutami
Nehoda, která nemá v Česku obdoby: stav nebezpečí v Hustopečích skončil

Nehoda, která nemá v Česku obdoby: stav nebezpečí v Hustopečích skončil

Sanační práce po devítidenní přestávce opět začnou, uvedla ve středu Česká inspekce životního prostředí.
před 57 minutami
Jen trefit nestačí. Hollywoodský scénář má háček, asteroidy se vrátí jako bumerang

Jen trefit nestačí. Hollywoodský scénář má háček, asteroidy se vrátí jako bumerang

Narazit do asteroidu a odvrátit tak katastrofu. Podle nového výzkumu se nám ale odchylování může kvůli vesmírným pastem vrátit o několik let později.
Další zprávy