Jakub Unger: Snažíme se, aby Seznam Zprávy byly influencer

Seznam.cz

„Aby je miliony lidí nevnímaly jako „server“ nebo „zpravodajský web“, ale aby za tím viděly konkrétní osoby.“

S Jakubem Ungerem, ředitelem divize Zpravodajství a rádií Seznam.cz, o tom, jak ovlivňují sociální sítě práci novináře či o pracovním nasazení investigativního týmu.

Tým investigativních novinářů Seznam Zpráv pravidelně odhaluje kauzy. Je ta práce hodně jiná, než kdybyste se v redakci věnovali běžnému zpravodajství?

Tlak je jiný. Rozdíl je, že se nesnažíte mít událost o pár vteřin rychleji, než ji má někdo jiný. Nebo chytře okomentovat, co uvedl někdo jiný. Snažíte se zveřejnit zásadní informaci jako jediný. Nikde nic neopíšete, ty informace jsou unikátní. Musíte si být jistí, že co publikujete, sedí, má správnou váhu, kontext a jde o zásadní věc veřejného zájmu. Tenhle tlak je mnohem těžší unést než to, že se na vás někdo utrhuje poté, co jste investigaci zveřejnili.

Dnes k lidem informace často doputuje tak, že ji okomentoval influencer nebo někdo nahodil titulek a pár znaků na sítě. Může být nakonec rychlost důležitější než zodpovědnost a kontext?

Každý může být novinář-amatér. A to je právě důvod, proč budoucnost profesionální žurnalistiky je ve zjišťování, odborných znalostech, ověřování, vysvětlování neviděných souvislostí. Vidím ji jako vysoce odbornou, kreativní práci. Užitečnou pro lidi.

Nicméně influencer je zdroj mladé generace. Co konkrétně děláte pro to, abyste obsahem zaujali i mladou cílovou skupinu?

Snažíme se, aby Seznam Zprávy byly influencer. Aby je miliony lidí nevnímali jako "server" nebo "zpravodajský web", ale aby viděli za tím konkrétní osoby. Vlevo dole, 5:59, Ve vatě nebo Šťastné pondělí jsou masově-komunitní. Chceme znát lidi, kteří nás sledují, a pracovat na obsahu i společně s nimi. A oni budou chápat, s čím jim můžeme v životě pomoct, a budou to sdílet.

V tomhle ohledu je velmi zajímavý třeba váš celoroční projekt Jak se žije v Česku, ve kterém Seznam Zprávy mapují tuzemský život v souvislostech, analýzách, reportážích a v neposlední řadě v datech. Projekt vychází z průzkumu výzkumné agentury IPSOS přímo pro vás. Každý měsíc je zpracováno jiné celospolečenské téma, například zdravotnictví, bydlení, nezaměstnanost. Byla nějaká data, která vás překvapila?

Zatím téměř každý díl, každé místo nám otevřelo oči. Život v zemi vypadá jinak z redakce velkého celostátního média se sídlem v Praze a jinak, když se zvednete ze židle. Jde o projekt s velkou budoucností.

Chystáte tedy v tomto ohledu i další novinky pro vaše čtenáře? Mohou se těšit na nový podcast či projekt?

Jednou z ambicí je přenést investigaci do regionů. Velké plány máme i ve zmíněném zapojení našich čtenářů do obsahu, pracovně tomu říkáme klub. Znamená to nové speciály či pořady, ale hlavně pro práci s komunitou chystáme inovativní obsahové nástroje s pomocí AI. Velké možnosti vidím také v rozvoji našeho ekonomického a byznysového obsahu, rozšiřování původního obsahu a nástrojů v oblasti firemních, ekonomických informací je pro mě jednou z klíčových aktivit roku.