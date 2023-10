Jak zazimovat zabudovaný či nadzemní bazén krok za krokem

Koupací sezona už je letos u konce, a tak je nevyšší čas připravit bazén na zimní spánek.

Krok první: čištění bazénu

Před samotným zazimováním je nutné bazén perfektně vyčistit. Nejprve odstraňte hrubé nečistoty pomocí podtlakového bazénového vysavače. Vysavač použijte na dno i stěny, abyste se zbavili usazenin, listí a dalších nečistot.

Poté aplikujte speciální čisticí prostředky, které rozpustí vodní kámen a odstraňují mastnotu, oleje a další usazeniny. Existují i vysoce účinné enzymatické přípravky. Čištění provádějte systematicky po celém obvodu bazénu, včetně rohů a schůdků a nezapomeňte ani na méně přístupná místa.

Krok druhý: úprava bazénové vody

Po vyčištění je důležité upravit hodnoty bazénové vody. Ty změříte pomocí kapičkového či digitálního testeru. Hodnotu pH je vhodné snížit na 6,8 až 7,2, což pomůže likvidovat choroboplodné zárodky a řasy. Naopak množství volného chloru je potřeba zvýšit na 0,5 mg/l na podporu dezinfekce.

Po úpravě chemických hodnot je vhodné nechat vodu v bazénu ještě několik dní filtrovat a pravidelně kontrolovat její kvalitu. Teprve když jsou hodnoty stabilní, můžete přejít k dalšímu kroku.

Krok třetí: Částečné vypuštění vody a úklid bazénové technologie

Před zazimováním je u některých typů bazénů nezbytné vyčerpat část vody. Vypusťte přibližně 30 cm vody pod horní okraj. Díky tomu přes zimu nedojde k poškození obkladů vlivem tlaku ledu. U nadzemních bazénů je kvůli riziku poškození pláště nutné vyčerpat větší množství vody. Rovněž ukliďte bazénovou technologii, která by mohla být mrazem poškozena. Ideálně se řiďte pokyny konkrétního výrobce, jak vysoká hladina vody má v bazénu přes zimu zůstat.

Krok čtvrtý: Nezapomeňte aplikovat zazimovací chemii

Jako poslední krok před zakrytím bazénu ještě aplikujte speciální zazimovač do bazénu. Existují zazimovací přípravky na bázi chlornanu sodného, které vytvoří ochranný film na stěnách a dnu bazénu. Tento film zamezí růstu řas a tvorbě vodního kamene po dobu zimy. Přípravek aplikujte rovnoměrně po obvodu celého bazénu.

TIP: Práci vám usnadní zakrytí bazénu

Pokud máte zabudovaný bazén, je vhodné pořídit si bazénové zastřešení. V případě kvalitního nadzemního bazénu, jaký dodává například Avenberg, si vystačíte s krycí plachtou na bazény. Použijte kvalitní zimní plachtu, která je UV stabilní a odolná proti roztržení. Ujistěte se, že plachta přesahuje okraje bazénu, aby do něj nemohla zatékat dešťová voda, která by narušila hodnoty bazénové vody a došlo by k tvorbě řas a dalších mikroorganismů. Plachtu zajistěte proti působení větru.

Pamatujte na to, že čím více práce věnujete zazimování bazénu, tím snadnější bude na jaře jeho uvedení provozu. Ušetříte tak nejen čas, ale i zbytečné náklady na opravy bazénu či na chemii pro úpravu vody.