Jak využít silných trendů?

V posledních měsících i letech bylo možné zaznamenat z medií celou řadu důvodů, které spíše odrazovaly od investování. Od prezidentských voleb v USA, následné obchodní války mezi USA a Čínou (v roce 2018), pandemie (2020-2021), válečné konflikty, až po extrémní růst inflace a úrokových sazeb (2022–2023).

Jaké další hrozby nás ještě čekají? Bude jich pravděpodobně mnoho, nicméně právě tyto události jsou nedílnou součástí finančních trhů a také našich životů. Zatímco některé zprávy mohou zahýbat finančními trhy jen krátkodobě, v některých případech dokonce ani na tyto události trhy nereagují.

Zkušení investoři pak mohou potvrdit, že mezi nejčastější investiční chyby většinou patří mnohdy zbytečná reakce na tyto tržní události z důvodu obavy o vývoj investice a ochrany před možnými budoucími propady. Tyto investiční zásahy do portfolia pak bývají s postupem času vnímány jako zbytečné a krátkozraké, jelikož investiční strategie by měla mít dlouhodobě platná pravidla.

Důležitost investičních pravidel může také potvrdit Pavel Kopeček, portfolio manažer fondu ČSOB Akciový*: "Z dlouhodobého pohledu se mi vždy potvrdilo, že je mnohem lepší být zainvestovaný, než vyčkávat na příznivější tržní okolnosti. Když jsme v minulém roce zažili dvoucifernou inflaci, která měla následně také vliv na pokles akciových trhů, bylo právě toto období plné atraktivních investiční příležitosti. Právě využité investiční příležitosti pak pomohly k nadstandardním výnosům i během tohoto roku. Hlavní je si udržet nadhled, důvěru v investiční strategii a vidět i během těchto poklesů dlouhodobé trendy, ale také jednotlivé firmy a jejich hospodářské výsledky i dlouhodobý investiční potenciál", dodává správce fondu ČSOB Akciový*, který dlouhodobě patří mezi nejlépe zhodnocující akciové fondy spravované v České republice Tento fond tak dokázal zhodnotit prostředky za uplynulých 8 let o více než 68% (k datu 15.11.2023).

Výraznou roli při správě fondu také hraje fakt, že portfolio není svojí výkonností postavené pouze na pár akciových titulech či sektorech. Zhruba 80 titulů se kterými se klienti mohou v portfoliu setkat jsou mnohdy společnosti, které velmi dobře znají ze svého prostředí, či dokonce produkty a služby sami využívají. Také se potvrdila smysluplnost investovat do silných a globálních společností, spolu s investicemi do firem, které jsou svým postavením i produktem unikátní, následně z tohoto postavení mohou dlouhodobě čerpat benefity v podobě vyššího ocenění. Mezi typický případ takové investice mohu uvést např. investici do společnosti ASML Holding, která má na trhu unikátní postavení svým produktem, jelikož společnost vyrábí zařízení na výrobu mikročipů, nebo společnost Edwards Lifesciences, která má na trhu unikátní postavení, jakožto výrobce srdečních chlopní.

Trendy, kterých jsme v současné době součástí, byly formované v minulosti a budou mít také vliv na budoucnost, ať už se jedná o Microsoft, Adobe, NVIDIA, které nabízejí atraktivní potenciál nejen umělé inteligence, ale také řešení v oblasti cloudových služeb, zpracování, ukládání a přenosu dat. Také jsou zde společnosti jako např. NovoNordisk, Eli Lilly, AstraZeneca, jedná se o společnosti z oblasti zdravotnictví, které jsou hlavními hráči v boji s civilizačními chorobami, jejichž význam a pozice dlouhodobě roste. Nezbytnou součástí portfolia jsou pak také společnosti Apple, LVMH, Nike, Visa, či Nestlé a Procter&Gamble, které profitují z rostoucí a bohatší populace.

"Cílem aktivní správy v případě globálního akciového fondu je vnímat tyto trendy a využívat jejich potenciál. Ale nesoustředit se pouze na jeden trend, sektor, příběh či region. S počtem akcií, který se v portfoliu pohybuje okolo 80, je možné využívat více investičních příležitostí, průběžně reagovat na současný vývoj, a přitom zajistit dostatečnou diverzifikaci rizika", dodává Pavel Kopeček, portfolio manažer fondu ČSOB Akciový*.

