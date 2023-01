Jak ušetřit za energie? Tady je šest tipů, které udělají na účtu značný rozdíl

Každá maličkost se počítá. A to platí především, když chcete ušetřit na energiích. Podívejte se na 6 jednoduchých tipů, díky kterým budete mít menší spotřebu vody, plynu a elektřiny. A co je ta nejlepší část – s jejich praktikováním můžete začít hned teď.

1) Regulujte vytápění

Na vytápění padne 2/3 celkové energie v domácnosti. Pokud se tedy vyplatí někde ušetřit, je to rozhodně v této oblasti. A je to jednodušší, než by se na první pohled mohlo zdát. Jen snížením teploty o 1 °C se spotřeba energie stlačí až o 6 %. Zároveň se vyplatí regulovat teplotu podle místnosti i denní doby, k čemuž skvěle poslouží termostat. V ložnici se doporučuje teplota do 19 °C, v dětském či obývacím pokoji 21 °C. Nezapomeňte mezi místnostmi zavřít dveře, ať vám teplo zbytečně neuteče.

Tip: Snažte se nepřetápět, teploty nad 24 °C nesvědčí nejen vašemu zdraví, ale ani vaší peněžence.

2) Používejte LED žárovky

Jsou levné, efektivní a přinesou vám velkou úsporu energie. Řeč je o LED žárovkách, které mají oproti klasickým až o 85 % nižší spotřebu. Představte si, jak se to projeví na účtu, když si je nainstalujete v celé domácnosti. Mimo to vás potěší i fakt, že mají 15× delší životnost než běžné žárovky, takže se vyhnete častým nákupům.

3) Vařte s pokličkou na hrnci

Vaříte často a rádi? Pak vám úsporu může přinést i klasická poklička. Během vaření se horká pára dostává do místnosti, což zapříčiní dvě věci: pokrm se bude vařit déle a vy zbytečně přicházíte o teplo. Pokud se bojíte, že by vám jídlo vybublalo ven, ztlumte plamen nebo hrnec zakryjte jenom částečně.

4) Perte na méně stupňů

Víte, že na vyprání běžných nečistot vám stačí 30 °C až 40 °C? Praní na méně stupňů a ve studené vodě vám přinese obrovské úspory energie. Jestliže máte kvalitní prací gel, můžete se spolehnout, že si hravě poradí s odstraněním bakterií a nečistot i při nižších teplotách. Navíc tím zabraňujete i tvorbě vodního kamene. A to se vyplatí, co říkáte?

Pozor: Pračku zapínejte, až když je opravdu plná.

5) Odpojujte spotřebiče ze zásuvky

Konvici, toastovač nebo lampičku často necháváme zapojené v zásuvce. Určitě si myslíte, že pokud nejsou v provozu, nemohou vám ubrat žádnou energii. To ale bohužel není pravda. I v režimu standby spotřebovávají energii ze zásuvky. Pokud budete spotřebiče po použití vytahovat ze zásuvky, 10% úspora elektřiny vás nemine.

6) Nainstalujte si spořiče vody

K osprchování běžně spotřebuje průměrný Čech minimálně 30 litrů. K mytí rukou to je 3 až 4 litry, pro spláchnutí toalety 3 až 12 litrů. To je pořádná dávka vody na 1 den, co říkáte? Pokud chcete zamezit plýtvání vodou, pořiďte si domů spořiče vody. Nainstalovat je můžete na sprchovou hadici, do WC nádržky nebo na kohoutek umyvadla. Spořič se pak postará o to, aby proteklo co nejméně vody.