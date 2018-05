Jak je důležité míti svého digitálního bankéře Filipa

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to bylo mít svého osobního asistenta, který by se staral o všechny starosti spojené s vašimi financemi? Díky nové mobilní aplikaci Filip to už nemusí být jen science fiction, ale snadno dostupná realita. Aplikace svým uživatelům poskytuje kompletní správu osobních financí a ještě mnohem více.

Filip je na českém trhu úplnou novinkou. Nejen nabídkou služeb, které poskytuje, ale i způsobem komunikace se svými uživateli. S Filipem si totiž můžete psát jako se svým kamarádem - přes Messenger. Uživatelsky na tom není nic složitého, prostě když vám není něco jasné, jednoduše napíšete Filipovi zprávu. Reaguje okamžitě a je připravený poradit klidně i v jednu hodinu v noci. Společně s Filipem si vytvoříte svoje plány a cíle a on pak dohlídne na to, abyste je dodrželi. Pomůže vám s jakýmkoli finančním rozhodnutím. Filip totiž neustále analyzuje nejen finanční trh jako takový, ale i finanční zvyklosti konkrétního uživatele. A díky tomu vám pak dokáže nejlépe poradit. Komunikace s ním je navíc intuitivní, takže si s ním vždy budete rozumět. Pokud míváte problém se ve svých fakturách orientovat a čas od času se vám stane, že nějakou zapomenete v termínu zaplatit, tak i s tím je Filip připraven pomoci. Sleduje vaše závazky, hlídá data splatnosti a zavčas vám je připomene, případně s vaším souhlasem rovnou uhradí. Zároveň hlídá váš bankovní účet a v případě jakýkoli podezřelých pohybů vás na ně okamžitě upozorní. Kromě již zmíněného nabízí Filip ještě jednu zajímavou službu. Určitě už se vám stalo, že jste si něco koupili a během následujícího týdne to zlevnili na polovinu. To už se vám ale s Filipem nestane! Pokud nakoupené zboží do třiceti dnů zlevní, Filip vám vrátí rozdíl v ceně na váš účet. Na další důvody, jak je důležité míti svého Filipa se podívejte na webových stránkách.

